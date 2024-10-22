Yeniler tam isabet

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eçen sezon 10'dan fazla transfer gerçekleştiren Galatasaray'da yenilerden düzenli katkıyı Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez yapmıştı. Zaha ve Tete başta olmak üzere birçok isim beklentilerin uzağında kaldı. Büyük umutlarla kiralanan Angelino devre arasında yollandı, Ndombele hayal kırıklığı olarak sezonu tamamladı.
Bu transfer döneminde ise sarı- kırmızılı takım hem sayısal olarak daha az takviye yaptı hem de Jelert dışındaki yenilerden maksimum katkıyı aldı. Kulüp tarihinin 18 milyon Euro bonservisle en pahalı ismi olan Gabriel Sara, nokta atışı takviye olduğunu performansıyla kanıtladı. Köhn yerine geçen İsmail Jakobs sol bekteki sorunu çözdü. Yılın transferi Osimhen gelir gelmez fark yarattı. Son transfer Sallai de Antalya'daki oyunuyla sivrildi.
Üçüncü forvet konumuna düşen Batshuayi, Florya ve soyunma odasındaki pozitif kişiliğiyle hocası Okan Buruk'un memnun olduğu bir başka isim.
ARTIK SIRA ELİAS JELERT'E GELDİ
G.Saray'ın 6 transferi içinde şu ana kadar tek fire Elias Jelert oldu. 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin ailesi de İstanbul'a geldi
ve Jelert'in beklenen patlamayı yapması için mesai harcanıyor.
OSİMHEN DEPRESYONDAN ÇIKTI!
SARIKIRMIZILI forma ile performansı yukarı çıkan Victor Osimhen, Antalya karşısındaki röveşata golü ile dünyanın gündemine oturdu. Napoli'de yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, G.Saray'da yeniden kendine geldi. İtalyan madyası, Nijeryalı golcünün Türkiye'de kendini bulduğunu ve hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini yazarken, "Napoli'de depresyonda olan Osimhen, G.Saray'da ise en iyi günlerine döndü, mutluluğu gollerinden ve sevinçlerinden anlaşılıyor"
yorumunu yaptı.
İCARDİ'Yİ GEÇTİ!
Antalyaspor'a 2 metre 32 cm yükselip jeneriklik röveşata golü atan Victor Osimhen, "Kariyerimdeki en iyi gol"
ifadesini kullandı. Galatasaray formasını giydiği ilk 5 maçta 3 gol-3 asist kaydeden Osimhen, sarı-kırmızılı takımdaki ilk 5 maçında 3 gol atıp, 1 gol pası veren İcardi'yi 2 asistle geride bıraktı.
BEŞİKTAŞ YUNUS'U ŞİKÂYET EDECEK!
DERBI öncesi siyah-beyazlı kulüpten bir hamle geldi. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'ün, Beşiktaş'a hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle Kara Kartal, yıldız futbolcuyu bugün TFF'ye şikâyet edecek. Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra daha çok şans bulan Yunus, bu sezon 12 maçta forma giyerken takımına 4 gol-1 asistlik katkı verdi.