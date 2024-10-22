Yeniler tam isabet

eçen sezon 10'dan fazla transfer gerçekleştiren Galatasaray'da yenilerden düzenli katkıyı Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez yapmıştı.Bu transfer döneminde ise sarı- kırmızılı takım hem sayısal olarak daha az takviye yaptı hem de Jelert dışındaki yenilerden maksimum katkıyı aldı. Kulüp tarihinin 18 milyon Euro bonservisle en pahalı ismi olan Gabriel Sara, nokta atışı takviye olduğunu performansıyla kanıtladı.Üçüncü forvet konumuna düşen Batshuayi, Florya ve soyunma odasındaki pozitif kişiliğiyle hocası Okan Buruk'un memnun olduğu bir başka isim.G.Saray'ın 6 transferi içinde şu ana kadar tek fire Elias Jelert oldu.ve Jelert'in beklenen patlamayı yapması için mesai harcanıyor.SARIKIRMIZILI forma ile performansı yukarı çıkan Victor Osimhen, Antalya karşısındaki röveşata golü ile dünyanın gündemine oturdu. Napoli'de yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, G.Saray'da yeniden kendine geldi. İtalyan madyası, Nijeryalı golcünün Türkiye'de kendini bulduğunu ve hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini yazarken,yorumunu yaptı.Antalyaspor'a 2 metre 32 cm yükselip jeneriklik röveşata golü atan Victor Osimhen,ifadesini kullandı. Galatasaray formasını giydiği ilk 5 maçta 3 gol-3 asist kaydedenDERBI öncesi siyah-beyazlı kulüpten bir hamle geldi. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'ün, Beşiktaş'a hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle Kara Kartal, yıldız futbolcuyu bugün TFF'ye şikâyet edecek. Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra daha çok şans bulan Yunus, bu sezon