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Giriş Tarihi: 2.4.2023

‘Yeter artık’

‘Yeter artık’

Emre Akbaba’nın Mertens’e sert müdahalesine sarı kart çıktı, VAR kırmızı için çağırmayınca devre arası G.Saray’dan tepki geldi

37.dakikada hem saha içi hem de saha dışı karıştı. Emre Akbaba, önce Abdülkerim'i boynundan çekip düşürürken ardından da Mertens'in ayağına arkadan bastı… Eski G.Saraylı oyuncu, yaptığı sert müdahalenin farkına varıp hemen ellerini kaldırıp özür dilerken Akintola'nın Mertens'i kaldırmak istemesi de iki takım oyuncu ve teknik heyetini karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken Ali Şansalan sarı kart verdi. VAR'dan da uyarı gelmeyince itirazlarının dozu arttı. Kulüp, devre arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeter artık" diye isyan ederken 'VAR Hakemi' görseli de dikkat çekti.

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