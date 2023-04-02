‘Yeter artık’

7.dakikada hem saha içi hem de saha dışı karıştı. Emre Akbaba, önce Abdülkerim'i boynundan çekip düşürürken ardından daEski G.Saraylı oyuncu, yaptığı sert müdahalenin farkına varıp hemen ellerini kaldırıp özür dilerken Akintola'nın Mertens'i kaldırmak istemesi de iki takım oyuncu ve teknik heyetini karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken Ali Şansalan sarı kart verdi. VAR'dan da uyarı gelmeyince itirazlarının dozu arttı. Kulüp, devre arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdadiye isyan ederken