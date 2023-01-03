Yiğido tekrar istiyor

‘VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası’dır diyen Sivasspor Kulübü, Galatasaray karşılaşmasının tekrarı için Futbol Federasyonu’na başvurdu
Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın2-1 üstünlüğüyle sona eren maçınyeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un kaydettiği golde baştamüsabaka hakemi Erkan Özdamar'ın isabetlişekilde gol kararı verdiği ama VARhakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerineVAR incelemesine gidildiği ve 5 dakikayıbulan inceleme sonrasında ofsaytkararı verilerek golün iptal edildiği hatırlatılıp şu ifadelere yer verildi: Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol OyunKurallarında yer alan gol ve ofsayt kurallarınınihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Konuyla alakalı üst düzey açıklama bekliyoruz.