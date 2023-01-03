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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Yiğido tekrar istiyor

Yiğido tekrar istiyor

‘VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası’dır diyen Sivasspor Kulübü, Galatasaray karşılaşmasının tekrarı için Futbol Federasyonu’na başvurdu

Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar'ın isabetli şekilde gol kararı verdiği ama VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidildiği ve 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında ofsayt kararı verilerek golün iptal edildiği hatırlatılıp şu ifadelere yer verildi: Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kurallarında yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Konuyla alakalı üst düzey açıklama bekliyoruz.

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Yiğido tekrar istiyor
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