Yiğido tekrar istiyor

Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan veTürkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,hatırlatılıp şu ifadelere yer verildi: Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesiKulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Konuyla alakalı üst düzey açıklama bekliyoruz.