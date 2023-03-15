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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Yıldızı bol kararı zor!

MEHMET ÖZCAN
Yıldızı bol kararı zor!

Zaniolo’nun alternatifi olarak Barış Alper hazırlanırken Dubois ise sol bekte olacak. Kerem-Rashica da sahada

Lider G.Saray haftanın açılış maçında Konya'yı da devirip galibiyet serisini 15'e çıkarmanın peşinde. Takipçisi F.Bahçe ile cuma gününden farkı 12 puana çıkarmak isteyen sarıkırmızılılarda Nelsson cezası, Midtsjö sakatlığı nedeniyle Konya'da yok, Mertens'in yetişmesi çok zor. Stoperde Kaan Ayhan'a şans verecek teknik direktör Okan Buruk, Kaan'ın 11'e girmesiyle +3 kuralında zorlanmayacak. Buruk, Konya deplasmanında forma vereceği 9 ismi belirledi. Muslera'nın önünde Kaan-Abdülkerim ikilisi oynayacak, Boey sağ bekte olacak. Torreira ve Oliveira orta sahanın merkezinde görev alacak.

YUNUS FIRSAT TEPTİ
İleri uçtaki İcardi'yi Kerem ve Rashica tamamlayacak. Yabancı sınırına takılmayan Dubois, sol bekte Adekugbe'ye göre bir adım önde. Kasımpaşa maçında şansını kullanamayan Yunus'un yerine 11'e girecek isim netleşmedi. Zaniolo'nun fiziksel durumu nedeniyle yedek kalması halinde Barış Alper Yılmaz ilk 11'de olacak.

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Yıldızı bol kararı zor!
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