İKİ yıl üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan, bu sezon da ligde liderliğini sürdüren teknik direktör Okan Buruk, Esquire Man At His Best Yılın Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, ödül töreninde "konfor mu, hırs mı" sorusuna "hırs" cevabını verirken başarısının da sırrını açıkladı