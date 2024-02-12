Yıllara meydan okuyor!

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens, profesyonelliğinden ise bir adım geriye atmadı. 36 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okurken performansı ile de alkışları toplamaya devam ediyor.Ligde 4 gol-5 asiste imzasını atan Mertens, 25 haftada geçen sezonki istatistiğine ulaştı.