Yılmaz savaşçı!

Galatasaray'ın 2022 yılını lider kapatmasını Barış Alper Yılmaz sağladı.İşte detaylar...21 yaşında Florya'ya adım atan genç oyuncu, kendine yatırım yapmaktan kaçınmadı. Takımdaki yabancılarla sağlıklı iletişim kurmak için İngilizce dersleri aldı,GEÇEN sezon fazla şans bulamayan Barış Alper, yazın Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmek istedi. Ancak hocası Okan Buruk,diyerek transferine izin vermedi.TAKIMDA yedek kalan tecrübeli isimlerin oynamak istemediği Rezerv lige düşünmeden gitti.bir gün izin yapmayı planlayan Galatasaray'da kritik Sivasspor galibiyeti morallerin tavan yapmasına sebep oldu. Yönetimin 200 bin TL primle ödüllendirdiği futbolculara bir jesti de teknik heyet yaptı vePazar akşamı Florya'da toplanacak sarı-kırmızlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacak.SIVAS'TAN 3 puanla dönen Galatasaray'da sarı kart gören Sacha Boey ve Sergio Oliveira cezalı duruma düştü. Ankaragücü maçında sağ bekte Leo Dubois görev yapacak. Cezası biten Lucas Torreira da formasını geri alacak.