Yılmaz savaşçı!

21 yaşında Florya’ya adım atan oyuncu, İngilizce dersleri alıp spor psikoloğu ile çalıştı. Rezerv ligde şans verildiğinde bunu pozitif düşünüp özel antrenör tuttu ve her maça önem verdi
Galatasaray'ın 2022 yılını lider kapatmasını Barış Alper Yılmaz sağladı. Sivas'ta oyuna giripgalibiyet golünüatan 21 yaşındakioyuncunun başarısıtesadüf değil! İşte detaylar...
İLETİŞİM KURMAK İÇİN DİL ÖĞRENDİ
21 yaşında Florya'ya adım atan genç oyuncu, kendine yatırım yapmaktan kaçınmadı. Takımdaki yabancılarla sağlıklı iletişim kurmak için İngilizce dersleri aldı, sporpsikoloğu ile seanslara başlayıpoynamadığı dönemdemental olarak güçlü kaldı.
RUSYA'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
GEÇEN sezon fazla şans bulamayan Barış Alper, yazın Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmek istedi. Ancak hocası Okan Buruk, "Senden faydalanacağım'' diyerek transferine izin vermedi.
REZERV LIG'E BURUN KIVIRMADI
TAKIMDA yedek kalan tecrübeli isimlerin oynamak istemediği Rezerv lige düşünmeden gitti. Bireyselantrenör tutarak kendisini çokiyi hazırladı. Beşiktaş derbisindegelen şansı asist yaparakdeğerlendirdi. Çok çalışmasınınkarşılığını Sivas deplasmanındagolle aldı.
200 BİN TL PRİM ARTI TATİL! YILBAŞINDA bir gün izin yapmayı planlayan Galatasaray'da kritik Sivasspor galibiyeti morallerin tavan yapmasına sebep oldu. Yönetimin 200 bin TL primle ödüllendirdiği futbolculara bir jesti de teknik heyet yaptı ve takıma ekstra bir gün daha izin verildi. Pazar akşamı Florya'da toplanacak sarı-kırmızlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacak.
DUBOİS&TORREİRA GÖREVE
SIVAS'TAN 3 puanla dönen Galatasaray'da sarı kart gören Sacha Boey ve Sergio Oliveira cezalı duruma düştü. Ankaragücü maçında sağ bekte Leo Dubois görev yapacak. Cezası biten Lucas Torreira da formasını geri alacak.