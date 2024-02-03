Yine penaltımız verilmedi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası hakemlere mesaj gönderdi. İcardi'nin çekildiği pozisyona tepki göstererek,diyen tecrübeli çalıştırıcı,ifadesini kullandı. Daha önceki maçta ıslıklanan Kerem'e destek veren Buruk, "Gerçek G.Saray taraftarları ona sahip çıkıyor. Oyuncularımıza karşı protesto istemiyoruz" diye konuştu. 50 yaşındaki teknik adam transfer hakkında ise,dedi.SARI-KIRMIZILILARIN bu sezonki en erken golü Samsun deplasmanında geldi. Maçın 4 dakika 18 saniyesi geride kaldığında sahneye çıkan Nelsson, Aslan'ı öne geçirirken en çabuk golün de sahibi oldu.Samsun karşısında G.Saray'ın serisi sürüyor. Sarıkırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı son 6 lig maçında kazanan taraf oldu.