Yine penaltımız verilmedi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası hakemlere mesaj gönderdi. İcardi'nin çekildiği pozisyona tepki göstererek, "Bu kez direkten dönen toplar yok ama birçok maçta olduğu gibi verilmeyen penaltımız var"
diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 4 günde bir maça çıkıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları olabilir"
ifadesini kullandı. Daha önceki maçta ıslıklanan Kerem'e destek veren Buruk, "Gerçek G.Saray taraftarları ona sahip çıkıyor. Oyuncularımıza karşı protesto istemiyoruz" diye konuştu. 50 yaşındaki teknik adam transfer hakkında ise, "1 tane yabancı boşluğumuz duruyor, onu da kullanabiliriz fırsat transferi olarak"
dedi.
EN ERKEN GOL
SARI-KIRMIZILILARIN bu sezonki en erken golü Samsun deplasmanında geldi. Maçın 4 dakika 18 saniyesi geride kaldığında sahneye çıkan Nelsson, Aslan'ı öne geçirirken en çabuk golün de sahibi oldu.
SAMSUN'A PUAN YOK
Samsun karşısında G.Saray'ın serisi sürüyor. Sarıkırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı son 6 lig maçında kazanan taraf oldu.