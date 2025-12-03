Yoldan döndü 11’e yerleşti!

Sağ bekte sorun yaşayan Galatasaray'ın sol bek krizini Kazımcan Karataş çözdü. Eren Elmalı ve Jakobs'un arkasında 3. seçenek olan Kazımcan, yaz transfer döneminde 1. Lig ekibi Amedspor'un kapısından döndü. Taraflar arasındaki kiralık anlaşma son anda bozulmuştu. Galatasaray'da kalmasına rağmen ismi 25 kişilik UEFA listesine eklenmeyen futbolcu, moralini bozmadı.
Bu süreçte ekstra çalışmalar yaparak kendisini hazırladı. Eren'in cezası ve Jakobs'un sakatlığında gelen şansı iyi değerlendiren 22 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe derbisinde sınıfı geçti. Yüzünden yaralanmasına rağmen mücadelesiyle alkış alan Kazımcan, ilk 11'de devam edecek. Genç oyuncu geçen sezon Rusya'da Orenburg'da kiralık oynadı.