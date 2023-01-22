Yönetim-futbolcu-taraftar lider Galatasaray

Sarı-kırmızı tribünlerle özdeşleşentezahüratının karşılığını Okan Buruk ve talebeleri 12 maçtır veriyor. Lig ve kupada yoluna kayıpsız devam edenBaşkan Özbek ve futbolun patronu Erden Timur, sezon başında 13 oyuncu transfer ederek değiştirdiği 13. sıradaki takımın başına Okan Buruk'u getirdi.Atanı İcardi, tutanı Muslera olanTeknik direktör Okan Buruk, takımdaki herkesten faydalanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığıŞampiyonluk havasına girenHatayspormaçındave Nef Stadyumu'ndakiAntalyaspor maçı kapalıgişeydi. Tribünler ise 90 dakikaboyunca takıma büyük destek verdi.G.Saraylı taraftarlar tüm maçlarda tribünleri tamamen doldururken artık maç sonunda da bir gelenek inşa edildi. İç sahadaki galibiyetlerin ardından takımı toplu olarak tribünlere çağıran taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaparken maçın yıldızı ile de üçlü çekerek coşkuyu daha da artırıyor.