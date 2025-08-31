Yönetim satarsa saygı duyarım!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Barış Alper Yılmaz'la ilgili bilgi verdi. Barış'a yardımcı olmaya çalıştığını aktaran tecrübeli hoca, "Yönetim, Barış Alper'i satarsa saygı duyacağız. Galatasaray'da kalırsa, en doğru şekilde onu burada aramıza alacağız ve bağrımıza basarak, ona sahip çıkmaya çalışacağız.dedi. Kaleci transferine de değinen Buruk,ama şu an ne durumda olduğumuz hakkında bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.