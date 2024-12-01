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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Yorgun Aslan’ın konuğu eksik Eyüp

Galatasaray, AZ Alkmaar maçından 68 saat sonrası Eyüpspor karşısında ligdeki galibiyet serisini sürdürme hedefiyle sahaya çıkıyor

MEHMET ÖZCAN
Yorgun Aslan’ın konuğu eksik Eyüp
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1'lik beraberlikle döndüğü AZ Alkmaar maçından 68 saat sonra Eyüpspor'un karşısına çıkıyor. TFF'ye yaptığı, "Pazartesi günü oynayalım" teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. 11 galibiyet- 1 beraberlikle Süper Lig'e en iyi başlangıcını yapan Aslan, galibiyet serisini sürdürme ve rekorunu geliştirme hedefinde. İcardi, Kaan ve Jakobs sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Abdülkerim kart sınırında. Avrupa'da statüye takılan Sallai, Lig'de ilk 11'e geri dönecek. Teknik direktör Okan Buruk, Batshuayi'yi kulübeye çekecek ve Osimhen'le tek forveti tercih edecek. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da ise eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın kart cezalısı. Midtsjö, Recep Niyaz, Ruben Vezo, Umut Meraş ve Chatzigiovanis sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

GÖZLER MASKELİ KAHRAMANDA
Galatasaray'ın bonservisini alabilmek için çabaladığı Victor Osimhen, bugün Eyüpspor karşısında yine takımının en önemli kozu olacak. Çıktığı 11 resmi maçta 9 kez rakip fileleri sarsan Aslan'ın maskeli kahramanının ileride tek forvet olarak görev yapması bekleniyor. Batshuayi ise yedek oturacak.

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Yorgun Aslan’ın konuğu eksik Eyüp
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