Yorgun Aslan’ın konuğu eksik Eyüp

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1'lik beraberlikle döndüğü AZ Alkmaar maçından 68 saat sonra Eyüpspor'un karşısına çıkıyor. TFF'ye yaptığı,teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. 11 galibiyet- 1 beraberlikle Süper Lig'e en iyi başlangıcını yapan Aslan, galibiyet serisini sürdürme ve rekorunu geliştirme hedefinde.Teknik direktör Okan Buruk, Batshuayi'yi kulübeye çekecek ve Osimhen'le tek forveti tercih edecek. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da ise eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor.Galatasaray'ın bonservisini alabilmek için çabaladığı Victor Osimhen, bugün Eyüpspor karşısında yine takımının en önemli kozu olacak. Çıktığı 11 resmi maçta 9 kez rakip fileleri sarsan Aslan'ın maskeli kahramanının ileride tek forvet olarak görev yapması bekleniyor. Batshuayi ise yedek oturacak.