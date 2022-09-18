Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Younes Belhanda Süper Lig'de bu sezon rekor kırdı! Oliveira'yı geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 18.9.2022 11:59 Son Güncelleme: 18.9.2022 12:02

Younes Belhanda Süper Lig'de bu sezon rekor kırdı! Oliveira'yı geride bıraktı...

Younes Belhanda Süper Lig’de bu sezon rekor kırdı! Oliveira’yı geride bıraktı...

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ligin formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve averajla liderliğe yükseldi. Belhanda, dünkü maçta attığı golle Süper Lig'de rekor kırdı.

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Dün Antalyaspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u mağlup eden ligin formda takımı Adana Demirspor, dün de Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve 16 puanla liderliğie yükseldi.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ ATILDI

Bu sezonun formda isimlerinden biri olan Younes Belhanda, dün takımı Adana Demirspor'un birinci golünü kaydetti. Faslı oyuncu attığı golle bu sezon Süper Lig'de rekor kırdı.

Antalyaspor'un stoperi Kudryashov'un ceza sahası içerisinde kaptırdığı topu alan Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Sarı, penaltı noktasındaki Belhanda'ya pasını att ve Faslı oyuncu, 47. saniyede kaleci Boffin'in sağından topu ağlara gönderdi.

BELHANDA OLİVEİRA'YI GEÇTİ

Belhanda'nın 47. saniyede attığı gol bu sezon Süper Lig'in en erken atılan golü oldu. Cuma günü oynanan Galatasaray - Konyaspor maçında ise Sergio Oliveira da henüz 57. saniyede takımının ilk golünü atmış ve bu sezonun en erken golünü kaydetmişti. Belhanda dün attığı golle Oliveira'yı geçmiş oldu.

Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor, puanını 16'ya çıkardı ve averajla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
Son dakika | Avrupa'da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Younes Belhanda Süper Lig'de bu sezon rekor kırdı! Oliveira'yı geride bıraktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA