Younes Belhanda Süper Lig’de bu sezon rekor kırdı! Oliveira’yı geride bıraktı...

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Dün Antalyaspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u mağlup eden ligin formda takımı Adana Demirspor, dün de Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve 16 puanla liderliğie yükseldi.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ ATILDI
Bu sezonun formda isimlerinden biri olan Younes Belhanda, dün takımı Adana Demirspor'un birinci golünü kaydetti. Faslı oyuncu attığı golle bu sezon Süper Lig'de rekor kırdı.
BELHANDA OLİVEİRA'YI GEÇTİ
Belhanda'nın 47. saniyede attığı gol bu sezon Süper Lig'in en erken atılan golü oldu. Cuma günü oynanan Galatasaray - Konyaspor maçında ise Sergio Oliveira da henüz 57. saniyede takımının ilk golünü atmış ve bu sezonun en erken golünü kaydetmişti. Belhanda dün attığı golle Oliveira'yı geçmiş oldu.
Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor, puanını 16'ya çıkardı ve averajla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.