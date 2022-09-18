Younes Belhanda Süper Lig’de bu sezon rekor kırdı! Oliveira’yı geride bıraktı...

BELHANDA OLİVEİRA'YI GEÇTİ

Belhanda'nın 47. saniyede attığı gol bu sezon Süper Lig'in en erken atılan golü oldu. Cuma günü oynanan Galatasaray - Konyaspor maçında ise Sergio Oliveira da henüz 57. saniyede takımının ilk golünü atmış ve bu sezonun en erken golünü kaydetmişti. Belhanda dün attığı golle Oliveira'yı geçmiş oldu.