Young Boys gerdi Muslera kızardı

ekibi ilk maçta olduğu gibi oyunu ağırlaştırmak için elinden geleni yaptı. Sık sık yere yatan oyuncular tempoyu da düşürürken G.Saray'ın gol bulamaması ile birlikte bu durumu daha da abarttılar. 80'de oyundan çıkarken Colley ve Ugrinic, tribünlere yönelik hareketlerde bulununca taraftarlardan da su ve yabancı madde yağdı. Bunun ardından ikili saha içine girerek maçı durdururken tartışmalar yedek kulübelerinin oraya da taşındı ve Kaan Ayhan ile Males sarı kart gördü.