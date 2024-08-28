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Giriş Tarihi: 28.8.2024

Young Boys gerdi Muslera kızardı

İsviçre ekibi oyunu soğuttukça soğuttu. Golden sonra tribüne hareket yapan Virginius’a çelme takan Muslera kırmızı kartla atıldı

Young Boys gerdi Muslera kızardı
İsviçre ekibi ilk maçta olduğu gibi oyunu ağırlaştırmak için elinden geleni yaptı. Sık sık yere yatan oyuncular tempoyu da düşürürken G.Saray'ın gol bulamaması ile birlikte bu durumu daha da abarttılar. 80'de oyundan çıkarken Colley ve Ugrinic, tribünlere yönelik hareketlerde bulununca taraftarlardan da su ve yabancı madde yağdı. Bunun ardından ikili saha içine girerek maçı durdururken tartışmalar yedek kulübelerinin oraya da taşındı ve Kaan Ayhan ile Males sarı kart gördü. Young Boys'un bulduğu gol sonrasında ise tribüne hareket yapan Virginius'a çelme takan kaptan Fernando Muslera kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
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Young Boys gerdi Muslera kızardı
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