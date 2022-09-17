Yükselen yıldız Boey

sakatlıklar nedeniyle zorunlu olarak kadroya dahil edilen Sacha Boey, her maçta performansını artırıyor. 22 yaşındak Fransız sağ bek, dün bu güzel oyununu bir de asistle süsledi.Yıldız futbolcu maçın ardından da şöyle konuştu: "Çok güzel bir zafer elde ettik. Şu ana kadar gol yemeyen bir takıma karşı golümüzü attık ve lideriz. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunu sahada gerçekleştiriyorum. Süreklilik çok önemli.Şu anki performansımda bu çalışma bana çok yardımcı oldu. Dubois'i daha önceden de tanıyordum, en iyimiz hangisiyse o devam etsin."