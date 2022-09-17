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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Yükselen yıldız Boey

Yükselen yıldız Boey
Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle zorunlu olarak kadroya dahil edilen Sacha Boey, her maçta performansını artırıyor. 22 yaşındak Fransız sağ bek, dün bu güzel oyununu bir de asistle süsledi. Oliveira'ya gol pasını veren Boey, ayrıca %93 pas isabeti gerçekleştirdi. Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Boey, 6 defa da sahipsiz top kazandı ve 3 çalım attı. Yıldız futbolcu maçın ardından da şöyle konuştu: "Çok güzel bir zafer elde ettik. Şu ana kadar gol yemeyen bir takıma karşı golümüzü attık ve lideriz. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunu sahada gerçekleştiriyorum. Süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok çalıştım. Şu anki performansımda bu çalışma bana çok yardımcı oldu. Dubois'i daha önceden de tanıyordum, en iyimiz hangisiyse o devam etsin."

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Yükselen yıldız Boey
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