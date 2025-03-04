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Giriş Tarihi: 4.3.2025 08:49

Yunus Akgün'ün yokluğu Cimbom'da skor problemini ortaya çıkardı!

Trendyol Süper Lig'de son Kasımpaşa karşısında berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı ve Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla puan farkı 4'e indi. Sarı-kırmızılı takımda Yunus Akgün'ün sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalması takımın da skor anlamındaki problemlerini ortaya çıkardı.

Yunus Akgün’ün yokluğu Cimbom’da skor problemini ortaya çıkardı!

Sarı-kırmızılıların özellikle 2025 yılı ile birlikte performansı da bir hayli düşerken üretkenlik açısından da sorunlar baş gösterdi. Barış Alper ve Sallai, skor üretmekte zayıf kalırken Victor Osimhen'i de yeterince besleyemedi. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yunus Akgün'e yeniden gözler çevrildi.

Bu sezona fırtına gibi başlayan ve ligde 6 gol atıp 6 kez de asist yapan oyuncu, takımın çıkış yaptığı döneme de damgasını vurmuştu. Cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Yunus'un, Alanya deplasmanında ilk 11'de olması ve oyundaki üretkenliği artırması planlanıyor.

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Yunus Akgün'ün yokluğu Cimbom'da skor problemini ortaya çıkardı!
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