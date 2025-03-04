Yunus Akgün’ün yokluğu Cimbom’da skor problemini ortaya çıkardı!

Bu sezona fırtına gibi başlayan ve ligde 6 gol atıp 6 kez de asist yapan oyuncu, takımın çıkış yaptığı döneme de damgasını vurmuştu. Cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Yunus'un, Alanya deplasmanında ilk 11'de olması ve oyundaki üretkenliği artırması planlanıyor.