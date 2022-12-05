Yunus bitti, sıra Kerem’de

Victor Nelsson'un ardından iç transferde ikinci imzayı Yunus Akgün atıyor. Yunus'la görüşmelere başlayan G.Saray yönetimi, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olanYunus'ta mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı kulüpte sıradaki hedef Kerem Aktürkoğlu. 13 milyon TL'lik ilk teklifi kabul etmeyen Kerem'in 20 milyon TL beklentisi var. Taraflar arasında görüşmeler tekrar başlayacak.Vallecano ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çeken Baran Aksaka, orta sahada iyi bir alternatif olacağını gösterdi. 19 yaşındaki yıldız adayınaAncak sarı-kırmızılı kulüp, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Baran'ı sezon ortasında kiralık göndermeye yanaşmıyor ve A Takım'da tutmayı planlıyor.