Yunus operasyonu!

İç transferde Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi. Milli sağ kanatla sezon bitmeden anlaşmaya varılacak ve yaz dönemi için geçerli 11 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu kaldırılacak.
2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak. 2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak. Bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koyan Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu.
Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakârlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi.