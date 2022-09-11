Yunus ve Kerem’in maaşlarına iyileştirme

Cimbom 2 genç yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek. Satılmazsa Nelsson’a, formunu koruması halinde Boey’e de zam var
Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı. Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti deaynı seviyeye çıkarılacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey ise formunu koruması durumunda yönetim tarafından ödüllendirilecek.
BOEY İÇİN RENNES'E285 BİN EURO BONUS
Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor. Bu akşamki Kasımpaşa maçıyla25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeyehazırlanan Boey için Fransızlar'a285 bin Euro ek ödeme yapılacak. 21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor.
ABDÜLKERIM YOKSA EMIN BAYRAM VAR
Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa deplasmanında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yokluğunda Emin Bayram görev yapacak. Genç stoper, Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş ve Okan Buruk'un gözüne girmeyi başarmıştı.