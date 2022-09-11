Yunus ve Kerem’in maaşlarına iyileştirme

Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğebütçe ayırdı. Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak.Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey ise formunu koruması durumunda yönetim tarafından ödüllendirilecek.Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor.21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor.Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa deplasmanında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yokluğunda Emin Bayram görev yapacak. Genç stoper, Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş ve Okan Buruk'un gözüne girmeyi başarmıştı.