Yunus’un sevki olay çıkardı!

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından Yunus Akgün, İnstagram'dan bir paylaşım yaptı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, Beşiktaş'a küfür içeren bir tezahürat paylaştığını vurgulayan siyah-beyazlılar, TFF'ye şikâyette bulundu. TFF Hukuk Müşavirliği de Yunus'u "Hakareti" nedeniyleBunun üzerine G.Saray'dan tepki yağmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim için garabet bir kararla karşı karşıyayız. Tutarsızlıkla dolu, geçmiş kararlarla bağdaşmayan bir sevk var.""Oyuncumuzun hiçbir hakaret, küfür içermeyen bir şeyden sevk edilmesi anlaşılır değil.Yunus'un karakterini herkes biliyor. Farkında bile olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi yadırgıyoruz.Federasyonun kendi kafasından kriter uygulayıp, masumu suçlu yapmaya çalıştığını iyi bir işaret olarak görmüyoruz.Umarım PFDK, bu haksız sevki sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz.Tam bir siparişle sevk! Beşiktaş'ta bir rahatsızlık varsa, bizim başkanımıza ulaşılabilirdi. Keşke o yemeğin oluşturduğu sıcak atmosfer devam etse, bu başkan seviyesinde konuşulsaydı."