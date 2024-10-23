Yunus’un sevki olay çıkardı!

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından Yunus Akgün, İnstagram'dan bir paylaşım yaptı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, Beşiktaş'a küfür içeren bir tezahürat paylaştığını vurgulayan siyah-beyazlılar, TFF'ye şikâyette bulundu. TFF Hukuk Müşavirliği de Yunus'u "Hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.
Bunun üzerine G.Saray'dan tepki yağmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim için garabet bir kararla karşı karşıyayız. Tutarsızlıkla dolu, geçmiş kararlarla bağdaşmayan bir sevk var."
'MASUMU SUÇLU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'
"Oyuncumuzun hiçbir hakaret, küfür içermeyen bir şeyden sevk edilmesi anlaşılır değil. Rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri, federasyon tarafından karşılık bulmuş ve maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kaldık.
Yunus'un karakterini herkes biliyor. Farkında bile olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyorum.
Federasyonun kendi kafasından kriter uygulayıp, masumu suçlu yapmaya çalıştığını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus'un burada hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyorum.
Umarım PFDK, bu haksız sevki sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz. En formda oyuncumuza böyle mesnetsiz ithamlarla algı yapılması federasyonda karşılık bulmuş.
Tam bir siparişle sevk! Beşiktaş'ta bir rahatsızlık varsa, bizim başkanımıza ulaşılabilirdi. Keşke o yemeğin oluşturduğu sıcak atmosfer devam etse, bu başkan seviyesinde konuşulsaydı."