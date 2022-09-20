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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Yusuf yerli olmalı

Yusuf yerli olmalı
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yerli statüsünde sayılmayan 19 yaşındaki Yusuf Demir için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. TFF ile temasa geçtiklerini belirten Özbek, "Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'na kazandırılmasını da amaçlıyoruz" dedi.

YÜRÜMEK İSTEDİM
Başkan Özbek, Konyaspor maçı öncesinde stada yürüyerek gitmesi ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ben de herkes gibi, normal bir vatandaş olarak sokakta yürüyorum. Stada giderken fotoğrafım çekilmiş. Yürümek istedim ve yürüdüm. Çok da keyifli bir yürüyüş oldu."

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Yusuf yerli olmalı
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