Yusuf yerli olmalı

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yerli statüsünde sayılmayan 19 yaşındaki Yusuf Demir için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. TFF ile temasa geçtiklerini belirten Özbek, "Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzunda buna pozitif bakacağınıdüşünüyorum.Yusuf Demir'in TürkMilli Takımı'na kazandırılmasınıda amaçlıyoruz" dedi.
YÜRÜMEK İSTEDİM
Başkan Özbek, Konyaspor maçı öncesinde stada yürüyerek gitmesi ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Bende herkes gibi, normalbir vatandaş olaraksokakta yürüyorum.Stada giderkenfotoğrafım çekilmiş.Yürümek istedim veyürüdüm. Çok da keyiflibir yürüyüş oldu."