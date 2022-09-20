Yusuf yerli olmalı

Başkanı Dursun Özbek, yerli statüsünde sayılmayan 19 yaşındaki Yusuf Demir için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. TFF ile temasa geçtiklerini belirten Özbek, "Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var." dedi.Başkan Özbek, Konyaspor maçı öncesinde stada yürüyerek gitmesi ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: