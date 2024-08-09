Yuvana dön Zaha!

G.Saray'da beklenen performansının uzağında kalan Wilfried Zaha için eski takımı Crystal Palace bir hayli ciddi.İngiliz kulübünün başkanı Steve Parish'in, bu transfer için temaslarına başladığı ve yönetici Dougie Freedman ile birlikte oyuncuyu ve G.Saray'ı ikna için masada olduğu öğrenildi. Crystal Palace'ın ,Michael Olise'yi Bayern Münih'e satmasının ardından Zaha transferi ile taraftarın gönlünü almak istediği de vurgulanırken, kiralama ve yıllık ücret maliyetinin toplam 10.4 milyon Euro olduğunun altı çizildi.kadroda düşünmediği Alexandru Cicaldau'ya Belçika basınına göre Westerlo talip. Sarı-kırmızılılar ile iki sezon kontratı kalan Rumen oyuncu için Belçika kulübü, 3.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %30 pay önerdi.