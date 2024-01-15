Zahamet olacak!

İcardi ve Kerem Aktürkoğlu’nun yokluğunda ‘yılın transfer çalımı’ Zaha’dan sahada da çalım bekleniyor. Skor katkısı verse de oyuna etkisi az olan oyuncudan çıkış isteniyor
Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında hemMauro İcardi hem de KeremAktürkoğlu, sahadaki yerinialamayacak. Arjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü. İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak. Fenerbahçe'nin elinden kapılan Zaha, yılın transfer çalımı olmasına rağmen henüz beklentileri karşılamadı. 7 gol-3 asistle skor katkısı veren Fildişi Sahilli oyuncu, tabelayı değiştirse de oyuna ağırlığını koyamadı. Sol açıktaKerem'i aratan Zaha,hücumda özellikle İcardiile uyum yakalayamadı. 31 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu Kayserispor maçında Aslan'ın en önemli kozu. Taraftarlar, Zaha'dan patlama bekliyor.
EKSİK CİMBOM KRİTİK VİRAJDA SİVAS maçında 2 puan kaybedip F.Bahçe'nin puan farkıyla gerisine düşen G.Saray, 20. haftanın kapanış müsabakasında Kayserispor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Aslan'da bu maç için eksikler de dikkat çekiyor. Afrika Kupası'ndakiZiyech ve Bakambu, tedavileri devam eden Oliveira veİcardi'nin yanı sıra cezalı Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'a karşı yok. Davinson dün takımla çalışsa da henüz tam hazır değil ve Boey'in de yetişmesi beklenmiyor.