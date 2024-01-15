Zahamet olacak!

Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'daArjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü. İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak. Fenerbahçe'nin elinden kapılan Zaha, yılın transfer çalımı olmasına rağmen henüz beklentileri karşılamadı.skor katkısı veren Fildişi Sahilli oyuncu, tabelayı değiştirse de oyuna ağırlığını koyamadı.31 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu Kayserispor maçında Aslan'ın en önemli kozu. Taraftarlar, Zaha'dan patlama bekliyor.maçında 2 puan kaybedip F.Bahçe'nin puan farkıyla gerisine düşen G.Saray, 20. haftanın kapanış müsabakasında Kayserispor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Aslan'da bu maç için eksikler de dikkat çekiyor.yanı sıra cezalı Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'a karşı yok. Davinson dün takımla çalışsa da henüz tam hazır değil ve Boey'in de yetişmesi beklenmiyor.