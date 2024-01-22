Zahane aslan!

13'te perdeyi açan Zaha 61'de farkı ikiye çıkarıp Kaan Ayhan'ın 64'teki golünün asistini yaptı. Karadeniz ekibi Enis Destan ile ağları 79'da bulurken 80 ve 90+6'da Kerem sahneye çıkıp, görkemli skoru getirdi
SONUNDA KÜKREDİ
Sarı-kırmızılıların sezon başından bu yana eleştirilerin odağındaki ismi Wilfried Zaha, Trabzon deplasmanında kendini buldu. Fildişi Sahilli oyuncu perdeyi açan golü atıp, ardından da skoru 2-0'a getiren isim oldu. 31 yaşındaki futbolcu, Kaan Ayhan'ın golünde asiste de imzasını attı. Zaha, ayrıca Süper Lig tarihinde Haziran 2017'de Cristobal Jorquera'dan bu yana Trabzon deplasmanında 61. dakikada bordo-mavililere gol atan ilk isim oldu.
10 NUMARA PERFORMANS
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'a karşı 7. maçında ilk kez golle tanıştı. Ağları iki defa havalandıran milli futbolcu, bu sezon 33. maçında 10'uncu golünü bulurken 8 de asistle tabelayı toplam 18 kez değiştirmeyi başardı.
TRABZON'DAFIRTINA GİBİ!
G.Saray, Trabzon deplasmanında serisini sürdürdü… Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine konuk olduğu son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmezken 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
DAYI'DAN RESİTAL
G.SARAY'IN 'dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay, yakaladığı çıkışı Trabzon deplasmanında da sürdürdü. En son kupadaki Ümraniye maçında 3 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki orta saha, Zaha'nın ikinci golünün de pasını vererek bordo-mavililerin direncini kırdı. Kerem, bu sezon toplamda 1 gol-6 asistlik performans gösterdi.