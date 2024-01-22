Zahane aslan!

Sarı-kırmızılıların sezon başından bu yana eleştirilerin odağındaki ismi Wilfried Zaha, Trabzon deplasmanında kendini buldu. Fildişi Sahilli oyuncu perdeyi açan golü atıp, ardından da skoru 2-0'a getiren isim oldu. 31 yaşındaki futbolcu, Kaan Ayhan'ın golünde asiste de imzasını attı. Zaha, ayrıca Süper Lig tarihinde Haziran 2017'de Cristobal Jorquera'dan bu yana Trabzon deplasmanında 61. dakikada bordo-mavililere gol atan ilk isim oldu.Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'a karşı 7. maçında ilk kez golle tanıştı. Ağları iki defa havalandıran milli futbolcu, bu sezon 33. maçında 10'uncu golünü bulurken 8 de asistle tabelayı toplam 18 kez değiştirmeyi başardı.G.Saray, Trabzon deplasmanında serisini sürdürdü… Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine konuk olduğu son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmezken 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.G.SARAY'IN 'dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay, yakaladığı çıkışı Trabzon deplasmanında da sürdürdü. En son kupadaki Ümraniye maçında 3 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki orta saha, Zaha'nın ikinci golünün de pasını vererek bordo-mavililerin direncini kırdı. Kerem, bu sezon toplamda 1 gol-6 asistlik performans gösterdi.