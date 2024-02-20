Zaha’ya taviz yok!

Afrika Kupası'ndan dönen Serge Aurier'in sakatlığı ve Kaan Ayhan'ın Sparta Prag rövanşına saklanması üzerine Ankaragücü maçında sağ bekte Barış Alper Yılmaz görev yaptı.Forma adaletine önem veren Okan Buruk, antrenman performansını dikkate aldı ve Brezilyalı hücumcuyu ödüllendirdi.Zaha'yı yedek bırakmaya başlayan Buruk, Fildişi Sahilli yıldıza ayrıcalık göstermiyor. Önce Barış Alper, sonra Tete'ye forma vererek takımamesajını aktarıyor.Eryaman Stadı'ndaki zeminde sakat vermeyen Galatasaray'da 3-0'lık galibiyet üzerine bir günlük izin verildi. Oyuncuların performansından memnun kalan Okan Buruk,