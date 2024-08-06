Zaha&Ziyech için teklif bekleniyor

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan alınan 5-0'lık hezimet, teknik heyet ve yönetimin planlarını değiştirdi. Zaha ve Ziyech için teklif bekleyen sarı-kırmızılı kulüp, iki yıldız oyuncuyla da yollarını ayırmaya hazır. Galatasaray cephesi, yıllık maliyetleri 14 milyon Euro'yu bulan Zaha-Ziyech ikilisi için bonservis konusunda zorluk çıkarmayacak. Yeni sol bek aramaya başlayan sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ü satabilir.Yönetim sadece Barış Alper ile Davinson Sanchez konusunda tok satıcı rolünde ve iki oyuncu için masada minimum 30 milyon Euro'yu görmek istiyor.GALATASARAY'IN pazar günü izin yapması planlanmıştı. Ancak Süper Kupa'daki 5-0'lık farklı yenilgi üzerine izin bir gün ertelendi.