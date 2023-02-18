Zakharyan alev aldı!

G.Saray, kadrosuna bir yıldız futbolcu daha eklemek için büyük çaba harcıyor. Sarıkırmızılılar, Dinamo Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan için girişimlerini hızlandırdı. Rus kulübüylebonservis bedeli konusunda anlaşmayayakın olan Cimbom'a, genç futbolcunun da olumlu baktığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri15 milyon Euro olarak gösterilen Rus oyuncu, bu sezon Dinamo Moskova'da 22 maçta ter dökerken 3 gol ve 5 asist kaydetti. Milli takımında da boy gösteren Zakharyan, daha önceülkesinin dışına çıkmadı. 182 cm boyundaki yetenek, kanatlarda da görev yapabiliyor.