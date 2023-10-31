Zam sırası abdülkerim’de

Sezon başında Kerem’in maaşını artıran sarı-kırmızılılar, şimdi de performansıyla büyük alkış alan 29 yaşındaki oyuncunun 19.5 milyon TL’lik ücretini yükseltecek
Bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla seviyeyi çok yukarı çıkaran Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Hakkında Milan iddialarıatılan başarılı stoper, teknikdirektör Okan Buruk'unda vazgeçilmezi oldu. Victor Nelsson'dan sonra savunmada yeni partneri Davinson Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayan 29 yaşındaki savunmacı için yönetim harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'na sezon başında zam yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncunun 9 milyon TL olan ücretini 27 milyon TL'ye çıkartmıştı.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Şimdi Kerem gibi ilk 11'in bankosu olan Abdülkerim'in sözleşmesinde de iyileştirme yapılması kararı alındı. 2025'e kadarolan mevcut anlaşmasındagaranti ücreti 19.5 milyonTL yazan milli stoperinkazancı artırılacak. Bu şekilde jest yaparak oyuncuyu ödüllendirmek isteyen yönetimin, maaşı Kerem'in seviyesine getirmeyi planladığı kaydedildi.
1.5 MİLYON EURO PRİM ALABİLİR! Galatasaray'daon numara pozisyonu için teknikdirektör Okan Buruk'un kararınetleşti. 50 yaşındaki hoca, bu mevkidedaha önce Kerem Aktürkoğlu'nukullanmış ama milli futbolcu, sol kanattakiperformansını sahaya yansıtamamıştı.Rize'de ise Mertens 11'deydi fakatBelçikalı futbolcu şansını iyi kullanamadı.Buruk, sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'iartık as kadroda sahaya sürecek. AyrıcaZiyech'in sözleşmesiyle ilgili bir detay daortaya çıktı. Cimbom'un satın alma opsiyonuylakadrosuna kattığı ve bu sezon 3 milyon587 bin 500 Euro garanti ücret alacakolan Ziyech'in, diz sakatlığı yaşamazsa vebelirli maç sayısına ulaşırsa kontratı uzatılacak,1.5 milyon Euro da prim kazanacak.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
3 bölgede de oynar
Okan Buruk'un 11'de önce Zaha'ya yer açmak adına Mertens'in de yaşını dikkate aldığımızda Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada değerlendirmesinin iyi sonuçlar verdiğini düşünmüyorum. Geçen sezon şampiyonluğu getiren sol kanatta Kerem-İcardi bağlantısına dokunmamak lazım. Sağ kanatta ise bir numaralı isim Tete. Zaha, kulübeden gelecek güç olarak duruyor. Güçlü bir Ziyech, İcardi'nin arkasında 3 bölgede de oynar. Kanatları Kerem ve Tete olarak ifade ettiğimegöre, geriye kalan tek pozisyon forvetarkası. Sert orta sahalara karşı G.Saray, Torreira- Kaan Ayhan ikilisini bozmamalı ve her maçta oynamak istese de İcardi'nin yoğun maç trafiğinde arada bir soluklanması gerekiyor.