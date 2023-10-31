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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Zam sırası abdülkerim’de

MEHMET ÖZCAN
Zam sırası abdülkerim’de

Sezon başında Kerem’in maaşını artıran sarı-kırmızılılar, şimdi de performansıyla büyük alkış alan 29 yaşındaki oyuncunun 19.5 milyon TL’lik ücretini yükseltecek

Bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla seviyeyi çok yukarı çıkaran Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Hakkında Milan iddiaları atılan başarılı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi oldu. Victor Nelsson'dan sonra savunmada yeni partneri Davinson Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayan 29 yaşındaki savunmacı için yönetim harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'na sezon başında zam yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncunun 9 milyon TL olan ücretini 27 milyon TL'ye çıkartmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Şimdi Kerem gibi ilk 11'in bankosu olan Abdülkerim'in sözleşmesinde de iyileştirme yapılması kararı alındı. 2025'e kadar olan mevcut anlaşmasında garanti ücreti 19.5 milyon TL yazan milli stoperin kazancı artırılacak. Bu şekilde jest yaparak oyuncuyu ödüllendirmek isteyen yönetimin, maaşı Kerem'in seviyesine getirmeyi planladığı kaydedildi.

1.5 MİLYON EURO PRİM ALABİLİR!
Galatasaray'da on numara pozisyonu için teknik direktör Okan Buruk'un kararı netleşti. 50 yaşındaki hoca, bu mevkide daha önce Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmış ama milli futbolcu, sol kanattaki performansını sahaya yansıtamamıştı. Rize'de ise Mertens 11'deydi fakat Belçikalı futbolcu şansını iyi kullanamadı. Buruk, sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'i artık as kadroda sahaya sürecek. Ayrıca Ziyech'in sözleşmesiyle ilgili bir detay da ortaya çıktı. Cimbom'un satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı ve bu sezon 3 milyon 587 bin 500 Euro garanti ücret alacak olan Ziyech'in, diz sakatlığı yaşamazsa ve belirli maç sayısına ulaşırsa kontratı uzatılacak, 1.5 milyon Euro da prim kazanacak.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
3 bölgede de oynar
Okan Buruk'un 11'de önce Zaha'ya yer açmak adına Mertens'in de yaşını dikkate aldığımızda Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada değerlendirmesinin iyi sonuçlar verdiğini düşünmüyorum. Geçen sezon şampiyonluğu getiren sol kanatta Kerem-İcardi bağlantısına dokunmamak lazım. Sağ kanatta ise bir numaralı isim Tete. Zaha, kulübeden gelecek güç olarak duruyor. Güçlü bir Ziyech, İcardi'nin arkasında 3 bölgede de oynar. Kanatları Kerem ve Tete olarak ifade ettiğime göre, geriye kalan tek pozisyon forvet arkası. Sert orta sahalara karşı G.Saray, Torreira- Kaan Ayhan ikilisini bozmamalı ve her maçta oynamak istese de İcardi'nin yoğun maç trafiğinde arada bir soluklanması gerekiyor.

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Zam sırası abdülkerim’de
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