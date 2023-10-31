Zam sırası abdülkerim’de

Bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla seviyeyi çok yukarı çıkaran Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.Victor Nelsson'dan sonra savunmada yeni partneri Davinson Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayan 29 yaşındaki savunmacı için yönetim harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'na sezon başında zam yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncunun 9 milyon TL olan ücretini 27 milyon TL'ye çıkartmıştı.Şimdi Kerem gibi ilk 11'in bankosu olan Abdülkerim'in sözleşmesinde de iyileştirme yapılması kararı alındı.Bu şekilde jest yaparak oyuncuyu ödüllendirmek isteyen yönetimin, maaşı Kerem'in seviyesine getirmeyi planladığı kaydedildi.on numara pozisyonu için teknikdirektör Okan Buruk'un kararınetleşti. 50 yaşındaki hoca,Rize'de ise Mertens 11'deydi fakatBelçikalı futbolcu şansını iyi kullanamadı.Buruk, sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'iartık as kadroda sahaya sürecek. AyrıcaZiyech'in sözleşmesiyle ilgili bir detay daortaya çıktı. Cimbom'un satın alma opsiyonuylakadrosuna kattığı veolan Ziyech'in, diz sakatlığı yaşamazsa vebelirli maç sayısına ulaşırsa kontratı uzatılacak,1.5 milyon Euro da prim kazanacak.Bülent TİMURLENK3 bölgede de oynarOkan Buruk'un 11'de önce Zaha'ya yer açmak adına Mertens'in de yaşını dikkate aldığımızda Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada değerlendirmesinin iyi sonuçlar verdiğini düşünmüyorum. Geçen sezon şampiyonluğu getiren sol kanatta Kerem-İcardi bağlantısına dokunmamak lazım. Sağ kanatta ise bir numaralı isim Tete. Zaha, kulübeden gelecek güç olarak duruyor. Güçlü bir Ziyech, İcardi'nin arkasında 3 bölgede de oynar.Sert orta sahalara karşı G.Saray, Torreira- Kaan Ayhan ikilisini bozmamalı ve her maçta oynamak istese de İcardi'nin yoğun maç trafiğinde arada bir soluklanması gerekiyor.