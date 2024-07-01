Zaniolo çıkmazı

Galatasaray'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılaniçin İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt verildi.ve'nın resmen talip olduğu 24 yaşındaki yıldız futbolcuya önerilen bonservis yetersiz bulundu. Gasperi'nin çalıştırdığıBergamo ekibinin sunduğu teklifin içeriğindebulunduğu kaydedildi. Bir diğer talipli Fiorentina ise Galatasaray'ayanı sırateklif etti. Galatasaray'ın, İtalyan oyuncusunu kadrosuna katacak takımdan sene sonunda zorunlu satın alma şartıyla 20 milyon Euro beklentisi var.Galatasaray ile ilgili tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan silen ve önceki günlerde İtalyan basınına konuşan Zaniolo,sözlerini sarf etmişti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da geçtiğimiz günlerdedemişti.Timur, Galatasaray'daki görevinden ayrılırken yaptığı açıklamada ciddi şikâyetlerde bulunmuş ama isim vermemişti. Ben de Sayın Timur'a "Bize bulmaca çözdürmeyin, isim verin" dedim. Timur da isim vermekten kaçınıp yorumu ortaya bıraktı. Durumdan vazife çıkaranlar algı operasyonlarını erken başlattı veanlayışı daha sezon başlamadan start aldı. Şimdi hedefte önceliklevevar. Erden Timur'un yaptığı basın toplantısında teşekkür ettiği isimlerden biri Eray Yazgan değil miydi? Galatasaray Spor Kulübü'nde son derbide yaşanan olaylardan sonraSahada Ali Koç'un karşısına dikilen tek kişi Eray Yazgan değil miydi? İsim açıklanmadığında ben bu haberin kaynağının eski bir Galatasaray yöneticisi olduğuna inanmıyorum. İsim açıklanmadığı sürece o kişi için Galatasaraylı demek hedef saptırmaktır. Haberin amacı Galatasaray'ı karıştırmak gayretidir. Kimse karnından konuşmasın. Eray Yazgan da "Çamur at izin kalsın" anlayışına karşı hukuksal bir tavır koymalı, herkes o kişinin Galatasaraylı mı yoksa Galatasaray postuna bürünmüş bir kişi olup olmadığını öğrenmelidir. Gerçek şu ki; sezon boyunca