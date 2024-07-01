Zaniolo çıkmazı

Galatasaray'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo
için İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt verildi. Atalanta
ve Fiorentina
'nın resmen talip olduğu 24 yaşındaki yıldız futbolcuya önerilen bonservis yetersiz bulundu. Gasperi'nin çalıştırdığı Atalanta, toplamda 20 milyon Euro'luk paketle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
Bergamo ekibinin sunduğu teklifin içeriğinde 5 milyon kiralama+15 milyon Euro zorunlu olmayan opsiyonun
bulunduğu kaydedildi. Bir diğer talipli Fiorentina ise Galatasaray'a 2 milyon Euro kiralamanın
yanı sıra 14 milyon Euro satın alma maddesi (zorunlu değil)
teklif etti. Galatasaray'ın, İtalyan oyuncusunu kadrosuna katacak takımdan sene sonunda zorunlu satın alma şartıyla 20 milyon Euro beklentisi var. Öte yandan İspanyol ekibi Villarreal'in de ilgilendiği Zaniolo, İtalya'ya dönme isteği sebebiyle İspanyol temsilcisinin teklifine sıcak bakmadı.
HATİPOĞLU: EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIZ
Galatasaray ile ilgili tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan silen ve önceki günlerde İtalyan basınına konuşan Zaniolo, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim"
sözlerini sarf etmişti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da geçtiğimiz günlerde "Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız"
demişti.
ANALİZ
Levent TÜZEMEN
G.Saray'ı karıştırıyorlar
Erden
Timur, Galatasaray'daki görevinden ayrılırken yaptığı açıklamada ciddi şikâyetlerde bulunmuş ama isim vermemişti. Ben de Sayın Timur'a "Bize bulmaca çözdürmeyin, isim verin" dedim. Timur da isim vermekten kaçınıp yorumu ortaya bıraktı. Durumdan vazife çıkaranlar algı operasyonlarını erken başlattı ve "Çamur at izi kalsın"
anlayışı daha sezon başlamadan start aldı. Şimdi hedefte öncelikle Eray Yazgan
ve Alper Narman
var. Erden Timur'un yaptığı basın toplantısında teşekkür ettiği isimlerden biri Eray Yazgan değil miydi? Galatasaray Spor Kulübü'nde son derbide yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç hakkında şahsen suç duyurusunda bulunan Eray Yazgan değil miydi?
Sahada Ali Koç'un karşısına dikilen tek kişi Eray Yazgan değil miydi? İsim açıklanmadığında ben bu haberin kaynağının eski bir Galatasaray yöneticisi olduğuna inanmıyorum. İsim açıklanmadığı sürece o kişi için Galatasaraylı demek hedef saptırmaktır. Haberin amacı Galatasaray'ı karıştırmak gayretidir. Kimse karnından konuşmasın. Eray Yazgan da "Çamur at izin kalsın" anlayışına karşı hukuksal bir tavır koymalı, herkes o kişinin Galatasaraylı mı yoksa Galatasaray postuna bürünmüş bir kişi olup olmadığını öğrenmelidir. Gerçek şu ki; sezon boyunca G.Saray, bu tip haberlerle yıpratılacaktır. Yönetim ve camia, öznesi olmayan haberlere karşı dayanışma içinde olmalıdır.