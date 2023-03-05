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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Zaniolo fırtınası

Zaniolo fırtınası

Aslan, İstanbulspor’u 6-0 devirirken İtalyan oyuncu Alanyaspor’un ardından sarı-siyahlıların ağlarını da sarstı, bir de gol pası verip gövde gösterisi yaptı

Galatasaray, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olduğunu gösterdi ve Zaniolo'dan skor katkısı alarak İstanbulspor'u 6-0 yendi. 8'de Rashica boş kaleye yuvarladı, 19'da Oliveira gelişine köşeyi gördü. 40'ta Yunus'un pasında Bafetimbi Gomis dönüp vurdu. 2. yarıya Okan-Berkan-Oliveira dışında 8 değişiklikle başlayan Galatasaray'da Emin Bayram 55'te kafayla fileleri havalandırdı. 83'te ofsayt bayrağına takılan Nicolo Zaniolo, hemen bir dakika sonra Yusuf'un kaleciden dönen topunu tamamladı. İtalyan yıldız son golde Dubois'e asist yaptı. Aslan 6-0'la farka koştu...

NASIL OYNADI?
Alanya'da son bölümde oynayan ve 1 gol atan Nicolo Zaniolo, İstanbulspor maçında uzatmalarla 50 dakika sahada kaldı; 1 gol-1 asistle klasını sergiledi. İstekli olan İtalyan yıldız, sürekli savunma arkasını zorladı ve pozisyonların içindeydi. Zaniolo'ya takım arkadaşları ise ayak uydurmakta zorlandı.

GELİR DEPREMZEDELERE
Karşılaşmayı 4 bin taraftar izlerken gelir ise depremzedelere bağışlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ısınma sırasında ilk olarak Hatay'da depremi yaşayan yeni transfer Adekugbe'yi çağırdı.

DUBOIS ANLATTI, İLK KEZ ÜÇLÜYE GİTTİ
MAÇ öncesinde Zaniolo G.Saraylı taraftarlarla tanıştı. İlk kez tribünlere çağrılan yıldız oyuncuya ne yapması gerektiğini Dubois anlatırken sonrasında Zaniolo tribünlere giderek üçlü çektirdi…

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