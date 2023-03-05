Zaniolo fırtınası

alatasaray, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olduğunu gösterdi ve Zaniolo'dan skor katkısı alarak İstanbulspor'u 6-0 yendi. 8'de Rashica boş kaleye yuvarladı, 19'da Oliveira gelişine köşeyi gördü. 40'ta Yunus'un pasında Bafetimbi Gomis dönüp vurdu.Galatasaray'da Emin Bayram 55'te kafayla fileleri havalandırdı. 83'te ofsayt bayrağına takılan Nicolo Zaniolo, hemen bir dakika sonra Yusuf'un kaleciden dönen topunu tamamladı. İtalyan yıldız son golde Dubois'e asist yaptı. Aslan 6-0'la farka koştu...son bölümde oynayan ve 1 gol atan Nicolo Zaniolo, İstanbulspor maçında uzatmalarla 50 dakika sahada kaldı; 1 gol-1 asistle klasını sergiledi.Karşılaşmayı 4 bin taraftar izlerken gelir ise depremzedelere bağışlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ısınma sırasında ilk olarak Hatay'da depremi yaşayan yeni transfer Adekugbe'yi çağırdı.öncesinde Zaniolo G.Saraylı taraftarlarla tanıştı. İlk kez tribünlere çağrılan yıldız oyuncuya ne yapması gerektiğini Dubois anlatırken sonrasında Zaniolo tribünlere giderek üçlü çektirdi…