Zaniolo giderse Ziyech gelecek

Fenerbahçe derbisinde patlama yapan Nicolo Zaniolo tekrar İtalya Milli Takımı'na döndü. Zaniolo'nun ülkesi İtalya adına sergileyeceği performans, transferinde belirleyici olacak.23 yaşındaki hücum oyuncusunun satılması halinde Chelsea'den Hakim Ziyech gündeme gelecek.Ziyech, geride kalan sezondaÖte yandan Fransız basınındanL'Equipe'in haberine göre; Cimbom, bonservisiPSG'de olan ve Juventus'ta kiralık forma giyende ilgileniyor. G.Saray'ın,28 yaşındaki orta saha içinbelirtildi.19 Mart 1993 Dronten, Hollanda doğumlu Hakim Ziyech, futbola Heerenween'in altyapısında başladı. Sonrasında Twente, Ajax ve Chelsea formalarını giydi. Fas Milli Takımı ile 52 maça çıkarken 19 gol kaydetti. Bu sezon 18 Premier Lig maçında görev alırken 3 asist yaptı.