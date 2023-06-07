Zaniolo giderse Ziyech gelecek

Ara transferde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen Faslı sağ açık, fazla forma şansı bulamadığı için Chelsea’dan ayrılığa sıcak bakıyor
Fenerbahçe derbisinde patlama yapan Nicolo Zaniolo tekrar İtalya Milli Takımı'na döndü. Zaniolo'nun ülkesi İtalya adına sergileyeceği performans, transferinde belirleyici olacak. Sözleşmesinde serbest kalma bedeli 35milyon Euro yazan İtalyan yıldıziçin Galatasaray cephesi 25 milyonEuro üzerinde gelecek tekliflerideğerlendirme kararı aldı. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun satılması halinde Chelsea'den Hakim Ziyech gündeme gelecek.
ORTA SAHA İÇİN PAREDES İDDİASI!
Ziyech, geride kalan sezonda Chelsea'de istediğisüreleri alamadı. 30 yaşındaki Faslı futbolcu,sol ayağını kullanıp sağ açık olarak görevyapıyor. Öte yandan Fransız basınındanL'Equipe'in haberine göre; Cimbom, bonservisiPSG'de olan ve Juventus'ta kiralık forma giyenLeandro Paredes'le de ilgileniyor. G.Saray'ın,28 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerderesmi adımları atacağı belirtildi.
HAKİM ZİYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 Dronten, Hollanda doğumlu Hakim Ziyech, futbola Heerenween'in altyapısında başladı. Sonrasında Twente, Ajax ve Chelsea formalarını giydi. Fas Milli Takımı ile 52 maça çıkarken 19 gol kaydetti. Bu sezon 18 Premier Lig maçında görev alırken 3 asist yaptı.