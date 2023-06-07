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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Zaniolo giderse Ziyech gelecek

MEHMET ÖZCAN
Zaniolo giderse Ziyech gelecek

Ara transferde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen Faslı sağ açık, fazla forma şansı bulamadığı için Chelsea’dan ayrılığa sıcak bakıyor

Fenerbahçe derbisinde patlama yapan Nicolo Zaniolo tekrar İtalya Milli Takımı'na döndü. Zaniolo'nun ülkesi İtalya adına sergileyeceği performans, transferinde belirleyici olacak. Sözleşmesinde serbest kalma bedeli 35 milyon Euro yazan İtalyan yıldız için Galatasaray cephesi 25 milyon Euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun satılması halinde Chelsea'den Hakim Ziyech gündeme gelecek.

ORTA SAHA İÇİN PAREDES İDDİASI!
Ziyech, geride kalan sezonda Chelsea'de istediği süreleri alamadı. 30 yaşındaki Faslı futbolcu, sol ayağını kullanıp sağ açık olarak görev yapıyor. Öte yandan Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Cimbom, bonservisi PSG'de olan ve Juventus'ta kiralık forma giyen Leandro Paredes'le de ilgileniyor. G.Saray'ın, 28 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde resmi adımları atacağı belirtildi.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 Dronten, Hollanda doğumlu Hakim Ziyech, futbola Heerenween'in altyapısında başladı. Sonrasında Twente, Ajax ve Chelsea formalarını giydi. Fas Milli Takımı ile 52 maça çıkarken 19 gol kaydetti. Bu sezon 18 Premier Lig maçında görev alırken 3 asist yaptı.

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Zaniolo giderse Ziyech gelecek
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