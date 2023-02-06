Zaniolo G.Saray’da

Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip Galatasaray, Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo için girişimde bulundu. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe Zaniolo'nun bonservis bedeli için' mesajı gönderdi. Aslan, bu beklentiye 15 milyon Euro'luk teklifle karşılık verdi.Oyuncunun detaylı sağlık kontrolleri yapılırken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılı futbolseverlere müjdeyi verdi. G.Saray'ın, 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı kaydedildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonuyla kiralama üzerinden gerçekleştiği belirtildi.Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi transferini de tekrar gündemine aldı. 8 Şubat'ta bitecek ara transfer döneminin son günlerinde Uğur konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor sol bek takviyesi yaparsa, 30 yaşındaki defans oyuncusunun, 700 bin Euro karşılığında Galatasaray'a gidişine izin verecek.2024 Elemeleri D Grubu'na 25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta da Hırvatistan maçlarıyla başlayacak olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz haftanın en önemli maçını tribünden takip etti. Alman hoca iki takımdaki yerli oyuncuları, özelikle bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı'yı izlemek için oradaydı. Abdülkerim mart ayındaki maçların aday kadrosuna çağrılırsa bir ilk yaşayacak.İstanbul'da günler öncesinden maç saati için verilen kar ve fırtına alarmı taraftarı durduramadı… Hem Galatasaray hem de Trabzonspor'a gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Soğuk havaya rağmen, 90 dakika boyunca taraftarlar takımlarını desteklediler. Tribünde renkli görüntüler oluşturdular.