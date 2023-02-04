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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Zaniolo hamlesi

Zaniolo hamlesi

23 yaşındaki İtalyan orta saha için Roma Kulübü’nden “Satılık değil” cevabı alan G.Saray, kiralama şartlarını araştırıyor. Aslan, Borini ihtimalini de masada tutuyor

Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip Galatasaray'ın Roma'da mutsuz olan Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine aldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Zaniolo için Roma cephesinden "Satılık değil'' cevabı geldi. 23 yaşındaki İtalyan yıldızın 4 aylık kiralanma durumu için mali şartlar araştırılıyor. Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer isim. 8 Şubat'a kadar transfer yapma imkânı olan sarı-kırmızılı kulüp, Karagümrük'ten Borini ihtimalini de masada tutuyor.

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Zaniolo hamlesi
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