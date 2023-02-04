Zaniolo hamlesi

Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip Galatasaray'ın Roma'da mutsuz olan Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine aldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Zaniolo için Roma cephesinden "Satılık değil'' cevabı geldi. 23 yaşındaki İtalyan yıldızın 4 aylık kiralanma durumu için mali şartlar araştırılıyor.8 Şubat'a kadar transfer yapma imkânı olan sarı-kırmızılı kulüp, Karagümrük'ten Borini ihtimalini de masada tutuyor.