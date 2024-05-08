Zaniolo için karar EURO 2024 sonrası

G.Saray'ın Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiraladığı ve kontratında 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan Tuttomercato'ya açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki on numaranın Premier Lig'deki geleceğinin belirsiz olduğunu belirten Vigorelli, şunları söyledi: "Şu an sadece sezonu iyi bitirmeyi düşünüyoruz.EURO 2024'e odaklandık. Sonrasında durumlara bakacağız."