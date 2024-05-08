Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Zaniolo için karar EURO 2024 sonrası
Giriş Tarihi: 8.5.2024

Zaniolo için karar EURO 2024 sonrası

Zaniolo için karar EURO 2024 sonrası
G.Saray'ın Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiraladığı ve kontratında 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan Tuttomercato'ya açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki on numaranın Premier Lig'deki geleceğinin belirsiz olduğunu belirten Vigorelli, şunları söyledi: "Şu an sadece sezonu iyi bitirmeyi düşünüyoruz. İngiltere Premier Lig harika bir deneyimdi ve bu devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. EURO 2024'e odaklandık. Sonrasında durumlara bakacağız."
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaniolo için karar EURO 2024 sonrası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA