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Giriş Tarihi: 26.5.2023

‘Zaniolo kalacak!’

‘Zaniolo kalacak!’
İtalyan basınının Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da sorun yaşadığı iddialarına annesi Francesca Costa'dan sonra babası İgor Zaniolo'dan da tepki geldi. Baba Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak" dedi. Igor Zaniolo, Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya da "Birçok iddia var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca İstanbul'da çok mutlu" cevabını verdi. Galatasaray'ın, Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 Süper Lig maçında 3 gol attı. Zaniolo'nun adı özellikle Milan ile sık sık anılıyor

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‘Zaniolo kalacak!’
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