Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu

Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle…"İstanbul derbisinde Zaniolo şov. Fenerbahçe nakavt oldu, İcardi de gol attı.Zaniolo, aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı.""Galatasaray için büyük parti. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıylabir başkahraman.""Ezeli rakibin önünde parti. Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin taraftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi.Juan Mata kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi şampiyonlukları bulunan 35 yaşındaki futbolcu, koleksiyonuna Süper Lig kupası ekledi.Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 25-26 Temmuz tarihlerinde 2. ön eleme maçına çıkacak. Futbolculara 20 gün izin verilirken, Florya'da düşünülen topbaşı tarihi 26 Haziran.