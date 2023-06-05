Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu

Derbinin yıldızı olan 23 yaşındaki oyuncu, övgüleri de topladı
Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle… LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "İstanbul derbisinde Zaniolo şov. Fenerbahçe nakavt oldu, İcardi de gol attı. Eski Romalı, Süper Lig'in son gününde Fenerbahçeile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileritaşıdı. Zaniolo, aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı." TUTTOMERCATOWEB (İTALYA): "Galatasaray için büyük parti. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belkison maçında) bir başkahraman." AS (İSPANYA): "Ezeli rakibin önünde parti. Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin taraftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi.
MATA'NIN MÜZESİNDEARTIK YOK YOK!
Juan Mata kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi şampiyonlukları bulunan 35 yaşındaki futbolcu, koleksiyonuna Süper Lig kupası ekledi. Bu sezon sarı-kırmızılıformayla 18 maça çıkan Mata, 3gol, 2 asistlik performans sergiledi.
20 GÜN İZİN KEYFİ
Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 25-26 Temmuz tarihlerinde 2. ön eleme maçına çıkacak. Futbolculara 20 gün izin verilirken, Florya'da düşünülen topbaşı tarihi 26 Haziran.