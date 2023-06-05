Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu
Giriş Tarihi: 6.6.2023

Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu

Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu

Derbinin yıldızı olan 23 yaşındaki oyuncu, övgüleri de topladı

Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle…
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "İstanbul derbisinde Zaniolo şov. Fenerbahçe nakavt oldu, İcardi de gol attı. Eski Romalı, Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Zaniolo, aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı."
TUTTOMERCATOWEB (İTALYA): "Galatasaray için büyük parti. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir başkahraman."
AS (İSPANYA): "Ezeli rakibin önünde parti. Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin taraftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi.

MATA'NIN MÜZESİNDE ARTIK YOK YOK!
Juan Mata kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi şampiyonlukları bulunan 35 yaşındaki futbolcu, koleksiyonuna Süper Lig kupası ekledi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

20 GÜN İZİN KEYFİ
Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 25-26 Temmuz tarihlerinde 2. ön eleme maçına çıkacak. Futbolculara 20 gün izin verilirken, Florya'da düşünülen topbaşı tarihi 26 Haziran.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
SON DAKİKA: Kırgızistan'da darbe girişimi!
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA