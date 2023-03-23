Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Zaniolo’da sürpriz madde!
Giriş Tarihi: 23.3.2023

Zaniolo’da sürpriz madde!

Zaniolo’da sürpriz madde!
G.Saray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzalattığı Nicolo Zaniolo'nun kontratıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Roma'ya bonservisine karşılık 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncunun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak. Bu arada 23 yaşındaki futbolcu ilk maçına çıktığında Çizme ekibi 1.5 milyon Euro daha bonus kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu: Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaniolo’da sürpriz madde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA