Zaniolo’ya 1.5 milyon bonus

G.Saray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo son 10 dakika görev aldığı Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında attığı golle kalitesini net bir şekilde gösterdi. Alanya dönüşü takıma verilen iki günlük izne rağmen Florya'da bireysel çalışmalarına devam eden İtalyan yıldız, sakatlıktan dolayı oluşan fiziksel açığını kapadı.Oyuncunun sonraki satışında kâra yüzde 20 ortak olan Roma'nın, sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı.Zaniolo'nun, sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceği ilk resmi maçın ardından Galatasaray'ın, Roma'ya 1.5 milyon Euro bonus ödeyeceği öğrenildi. Maliyeti 16.5 milyon Euro'ya çıkacak 23 yaşındaki dünya yıldızına ocak ayında Premier Lig ekibi Bournemouth, 25 milyon Euro önermişti.Kariyerine İtalya'nın Genoa takımının altyapısında başlayan Nicolo Zaniolo, sonrasında Fiorentina ve İnter altyapılarında oynadı. 2018'de Roma'ya 6.75 milyon Euro'ya transfer olan İtalyan yıldız, burada 128 maçta 24 gol-18 asistlik performans sergiledi. Roma'da ayrıca geçen sezon Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumuna geldi.TRANSFERIN flaş takımı Galatasaray'da eknik heyet ve altyapıya yapılan antrenör takviyelerinin ardından operasyon sırası scout ekibine geldi. Sarı-kırmızılılar, scout ekibini de yenileyecek. Hem Türkiye hem de yurt dışında görev yapmak üzere özel scoutların kulübe dahil olacağı öğrenildi.