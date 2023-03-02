Zaniolo’ya 1.5 milyon bonus

Bonservisine 15 milyon Euro ödenecek 23 yaşındaki oyuncunun sonraki satışında kâra yüzde 20 ortak olan Çizme ekibi, çıkacağı ilk resmi maçın ardından da 1.5 milyon Euro bonus alacak
G.Saray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo son 10 dakika görev aldığı Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında attığı golle kalitesini net bir şekilde gösterdi. Alanya dönüşü takıma verilen iki günlük izne rağmen Florya'da bireysel çalışmalarına devam eden İtalyan yıldız, sakatlıktan dolayı oluşan fiziksel açığını kapadı. Serbest kalma maddesine 35 milyonEuro yazılan tecrübeli 10 numara içinGalatasaray, 15 milyon Euro bonservisbedelini 3 yıla yayılmış 5 eşit taksitleödemeyi kabul etmişti. Oyuncunun sonraki satışında kâra yüzde 20 ortak olan Roma'nın, sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı.
MALİYETİ 16.5 MİLYON EURO'YA YÜKSELECEK
Zaniolo'nun, sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceği ilk resmi maçın ardından Galatasaray'ın, Roma'ya 1.5 milyon Euro bonus ödeyeceği öğrenildi. Maliyeti 16.5 milyon Euro'ya çıkacak 23 yaşındaki dünya yıldızına ocak ayında Premier Lig ekibi Bournemouth, 25 milyon Euro önermişti. Ancak şampiyonluğaoynayan bir takıma gitmek isteyen Zaniolo'nuntercihi Galatasaray oldu ve bonservisbedelini indiren Roma, çareyisözleşmeye bonuslar koymakta buldu.
LİGİN ENDEĞERLİSİ
Kariyerine İtalya'nın Genoa takımının altyapısında başlayan Nicolo Zaniolo, sonrasında Fiorentina ve İnter altyapılarında oynadı. 2018'de Roma'ya 6.75 milyon Euro'ya transfer olan İtalyan yıldız, burada 128 maçta 24 gol-18 asistlik performans sergiledi. Roma'da ayrıca geçen sezon Konferans Ligi Kupası'nı kazandı. İtalyaMilli Takımı'nda da 11karşılaşmada görevyapıp 2 gol kaydeden23 yaşındaki futbolcu,30 milyon Euro piyasadeğeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumuna geldi.
MAAŞI 2 MİLYON 750 BİN EURO
4.5 yıllık sözleşmeimzalayan NicoloZaniolo, sezonungeri kalanında900 bin Eurokazanacak.Geriyekalandiğersezonlardaise oyuncununma-aşı2 milyon750 binEuro olacak
SCOUT EKİBİ YENİLENİYOR
TRANSFERIN flaş takımı Galatasaray'da eknik heyet ve altyapıya yapılan antrenör takviyelerinin ardından operasyon sırası scout ekibine geldi. Sarı-kırmızılılar, scout ekibini de yenileyecek. Hem Türkiye hem de yurt dışında görev yapmak üzere özel scoutların kulübe dahil olacağı öğrenildi.