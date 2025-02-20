Zaten bu iş planlanmıştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, derbiye yabancı hakem atanması kararı hakkında da yorum yaptı ve şunları söyledi:

SADECE bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak, bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız.

İLK maçta taraftarımızı üzdük ancak merak etmesinler, onları yine sevindireceğiz. Turu geçmek için asılacağız, inanıyoruz.

DERBİDE yabancı hakem için zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. Hakem, inşallah önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir! Hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin atanması Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır.



ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDU!

Basın toplantısına katılan kaleci Günay Güvenç, "G.Saray'ın bir marşı var, 'Adanmış hayatların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa bu umudun peşinden koşacağız" dedi.