Zirve alev alev

Süper Lig'deSarı-kırmızılılarkazanıp koltuğu alıyor ama bir gün gerisindengelen sarı-lacivertliler, galip gelip zirveyeçıkıyor.İkinci yarıya kadar iki takımınönünde Avrupa, lig ve kupadaki maçlarınyarışı nasıl etkileyeceği de merak konusu.