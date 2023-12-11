Zirve alev alev

Süper Lig'de 40 puanlı Fenerbahçe ileGalatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinefes kesiyor... Sarı-kırmızılılarkazanıp koltuğu alıyor ama bir gün gerisindengelen sarı-lacivertliler, galip gelip zirveyeçıkıyor. Bu durum 24 Aralık'ta iki takımarasında oynanacak derbiyi daha bir özel veanlamlı kılıyor... İkinci yarıya kadar iki takımınönünde Avrupa, lig ve kupadaki maçlarınyarışı nasıl etkileyeceği de merak konusu.Ezeli rakiplerin 24 Aralık'ta ligde, 29Aralık'ta da Süper Kupa'da oynayacaklarıiki maçın futbolseverlere büyük heyecanyaşatacağına ise garanti gözüyle bakılıyor.