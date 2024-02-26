Zirve aşkına

Maç eksiği ile F.Bahçe'nin 1 puan gerisine düşen Aslan, Antalyaspor'u yenerek tekrar zirveye çıkmak istiyor. Geçtiğimiz perşembe günü Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden G.Saray, RAMS Park'taki maçta liderlik kadar rekorlarını korumak için de mücadele edecek.Galatasaray, 12. haftada Hatayspor'a mağlup olduktan sonra 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca üst üste 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a karşı mağlubiyet yaşamadı. Elazığ, Akhisar, Çaykur Rize, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.