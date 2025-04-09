Zirvede aslan gibi imzası var

Galatasaray ligde zirvede yer alırken önündeki 8 karşılaşmada da 7 galibiyet alması durumunda takipçisi F.Bahçe'nin durumuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edebilecek. Aslan'ın bu sezonki performansına bakıldığında ilk 10 haftadaki etkisi dikkat çekiyor. Okan Buruk'un talebeleri, ilk 10 haftada 9 galibiyet- 1 beraberlik ile 28 puan topladı ve 2.8'lik puan ortalamasına ulaştı.
11. haftayı bay geçen G.Saray, sonrasında 12-19. hafta döneminde 2.75
puan ortalaması elde ederken 20-29
. hafta periyodunda 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.1 puan
ortalamasına geriledi.