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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Zirvede Aslan var

MEHMET ÖZCAN
Zirvede Aslan var

59. saniyede Oliveira ile ligin bu sezonki en erken golünü bulan G.Saray’a 15’te Endri Çekiçi muhteşem golü ile yanıt verdi. İcardi&Yusuf Demir’in girmesiyle baskıyı arttıran Cimbom, Calvo’nun kendi ağlarını sarsmasıyla Konya’yı devirip, maç fazlasıyla koltuğu aldı

Süper Lig'de 7. haftanın açılışında Galatasaray, Aslantepe'ye lider gelen Konyaspor'u 2-1 yenerek zirveye oturdu. Maç başladığı gibi, takımın en formda ismi Sacha Boey ile yüklenen Aslan daha 1. dakika dolmadan Sergio Oliveira ile golü buldu . Ligde ilk golünü yiyen Konyaspor moralini bozmadan ayağa pasla oyununu oynadı; Endri Çekiçi'nin uzaktan füzesi ile eşitilği sağladı ve önce Hadziahmetovic sonra Endri Çekiçi ile iki kez direğe takıldı. İkinci devrede 1-1'e kilitlenen oyunu kenardan Okan Buruk çözdü. Van Aanholt'un yerine sol beke geçen Dubois, ters ayağına gelen topu adrese teslim ortaladı, İcardi'den önce Calvo kendi ağlarını bulup G.Saray'a galibiyeti getirdi. Sehic 89'da atılınca değişiklik hakkı kalmayan Konyaspor'da maçı stoper Adil kalede tamamladı.

LİDERLİĞİ BIRAKMAYIZ
G.Saray'ın yıldızı Dries Mertens, "Lideriz, açıkçası şu an önemli olan bu. İstediğimizi gerçekleştirdik. Geri kalan süreçte de lider olarak devam etmek istiyoruz. Tribünde arkadaşlarım vardı. Bana atmosferle ilgili ne diyecekler çok merak ediyorum" dedi.



YENİDEN 3X3!
En son geçen sezon Eylül ile Ekim 2021 arasında üst üste üç kez kazanan G.Saray yeniden bu başarıyı tekrarladı. Sarı-kırmızılılar G.Antep FK ve Kasımpaşa'nın ardından Konya'yı da devirip son 3 maçından 9 puan çıkardı.

DİREKLERİ AŞTI EN ERKEN GOLÜ ATTI
Konyaspor mücadelesine kadar dört şutu direkten dönen Sergio Oliveira, bu kez ağları buldu… Maçın 59. saniyesinde Boey'in asistinde fileleri sarsan deneyimli oyuncu, 23 Ocak 2022'de Roma forması ile Serie A'da bulduğu golün ardından yeniden sevinç yaşadı. Oliveira'nın golü, bu sezon ligin de en erken sayısı oldu.

ALİ YIĞIT BURUK ORTAYA!
Maç sonu tüm takım kenetlenerek tribünlerin çağrısına karşılık verdi. Oyuncuların önünde ise teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit üçlü çektiren isim oldu...

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Zirvede Aslan var
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