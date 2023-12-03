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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Zirvenin Hakimi!

Zirvenin Hakimi!

İlk 45 dakikada tat vermeyen G.Saray, ikinci yarıdaki değişikliklerle toparlandı. 69’da Bakambu sessizliği bozdu, 82’de Hakim Ziyech füzesiyle skoru belirledi

ZİYECH GOLE UZAK DEĞİL!
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında 2 frikik golüne bir de asist ekleyen Hakim Ziyech, dün de sahnedeydi. Faslı oyuncu, 82'de uzaktan şutu ile Pendik'i avlayıp çıkışını sürdürdü. Hakim Ziyech, G.Saray'daki 4. golüne imzasını attı.

'DENEMEK GEREKİYOR'
Ziyech maç sonrası, "Gol attım ama oyunum için iyi diyemem. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. İlk yarı hep boşluk aradık ama iyi kapattılar. Bazen böyle denemeler gerekir. Bunun sayesinde ikinci golü bulduk" dedi.

74 TAKIMI DEVİRDİ
Süper Lig tarihinde G.Saray ile Pendikspor ilk kez karşı karşıya geldi. Aslan, ligde oynadığı tüm takımları (74) en az bir kez mağlup etti.



REKORA DEVAM
Bu sezon 14 maçta 37 puan toplayan G.Saray, en iyi dönemini geçiriyor. 12 galibiyet- 1 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk 14 maçta en çok puan aldığı sezonu yaşıyor.

KAAN AYHAN KORKUTTU
Davinson Sanchez'in sakatlığında Abdülkerim de dün dinlendirilirken Kaan Ayhan, Nelsson ile birlikte stoperdeydi. 78. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun yerine Kerem Demirbay stoperde görev aldı. Kaan'ın durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.

BURUK: BAYERN KAZANMAK İSTEMEDİ!
Teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra Şampiyonlar Ligi için önemli açıklamalar yaptı. Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesinin kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını söyleyen tecrübeli hoca, "Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maçın içinde kazanmak istiyormuş gibi bir görüntü sergilemedi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Buruk, Pendik karşılaşmasını ise "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazımcan'ın yerine sol beke Barış Alper'in girmesi oyunu hareketlendirdi. İlk defa burada oynadı. Savunmayı doğru yaptı. Barış'a teşekkür ediyorum" şeklinde yorumladı

İLK ISABETTE RAKİBİ AVLADI
SERGIO Oliveira'nın yerine girip Aslan'ı öne geçiren golü atan Cedric Bakambu, ilk şutunda sevindi! Kongolu oyuncu, bu sezon Süper Lig'de toplam 5 şut atarken ilk isabetli vuruşu ağlarla buluştu.
BERKAY TURAN

NELSSON'A MOTİVASYON
90 dakika sonrası galibiyeti kutlamak için oyuncular taraftarlarının yanına gitti. Tribünler ise en öne Nelsson'u davet ederek Danimarkalı stoperi motive etti.

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