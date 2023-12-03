Zirvenin Hakimi!

mpiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında 2 frikik golüne bir de asist ekleyen Hakim Ziyech, dün de sahnedeydi. Faslı oyuncu, 82'de uzaktan şutu ile Pendik'i avlayıp çıkışını sürdürdü. Hakim Ziyech, G.Saray'daki 4. golüne imzasını attı.Ziyech maç sonrası, "Gol attım ama oyunum için iyi diyemem. 3 puanı aldığımız için mutluyuz.Bunun sayesinde ikinci golü bulduk" dedi.Süper Lig tarihinde G.Saray ile Pendikspor ilk kez karşı karşıya geldi.Bu sezon 14 maçta 37 puan toplayan G.Saray, en iyi dönemini geçiriyor. 12 galibiyet- 1 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk 14 maçta en çok puan aldığı sezonu yaşıyor.Sanchez'in sakatlığında Abdülkerim de dün dinlendirilirken Kaan Ayhan, Nelsson ile birlikte stoperdeydi. 78. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun yerine Kerem Demirbay stoperde görev aldı. Kaan'ın durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.eknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra Şampiyonlar Ligi için önemli açıklamalar yaptı. Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesinin kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını söyleyen tecrübeli hoca,dedi. Buruk, Pendik karşılaşmasını ise "Kazanmamız gereken bir maçtı.Savunmayı doğru yaptı. Barış'a teşekkür ediyorum" şeklinde yorumladıSERGIO Oliveira'nın yerine girip Aslan'ı öne geçiren golü atan Cedric Bakambu, ilk şutunda sevindi! Kongolu oyuncu, bu sezon Süper Lig'de toplam 5 şut atarken ilk isabetli vuruşu ağlarla buluştu.BERKAY TURAN90 dakika sonrası galibiyeti kutlamak için oyuncular taraftarlarının yanına gitti. Tribünler ise en öne Nelsson'u davet ederek Danimarkalı stoperi motive etti.