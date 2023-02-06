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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Zirvenin tek hakimi

Zirvenin tek hakimi

12. saniyede Maxi Gomez’in erken golü ile geriye düşen sarı-kırmızılılar, şoku çabuk atlatıp 18’de Mertens’le dengeyi buldu. 53’te penaltıyı ağlara gönderen İcardi, Aslan’a zaferi getirdi

Tango zamanıTango
G.Saray'ın süperstarı Mauro İcardi, bir kez daha takımını sırtlayan isim oldu. Trabzonspor karşısında Mertens'in golüne asist yapan Tangocu, 53. dakikada da penaltıdan ağları bulup bu sezonki 9. golüne imza attı. Arjantinli yıldız ligde 6 asiste ulaşırken toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı. İcardi, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ardından Trabzonspor ağlarını da sarsarken G.Saray forması ile 3 ezeli rakibine ilk maçlarında da gol atan ilk isim oldu.

İCARDI ATTI MUSLERA SEVINDI
Trabzonspor'un attığı gol öncesinde hatalı pas veren kaptan Fernando Muslera, takımını öne geçiren gol sonrasında havalara uçtu. Deneyimli kaleci, İcardi'nin penaltısının ardından önce bileğindeki Uruguay bayrağı içinde çocuklarının baş harflerinin yazılı olduğu armayı ardından da kolundaki dövmeyi öptü.

İLK GOLÜ YERSE MUHTEŞEM DÖNÜYOR
Maçta ilk golü yediğinde G.Saray en çok geri dönüş yapan takım durumunda. Bordomavililerin 12. saniyede attığı gol sonrasında Aslan geri dönüp galibiyete uzanırken, bu sezon 5. zaferini elde edip 15 puan topladı.

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Zirvenin tek hakimi
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