Zirveye dev adım

Bu sezon ligde direkleri G.Saray dövdü. Sarı-kırmızılılar Tete (2), Davinson (2), Oliveira (2), Kerem, Icardi, Mertens, Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech ile toplamda 11 kez gole yaklaşsa da top direkten döndü.Rams Park'ta 7 bitirdi!Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda. Aslan, Adana Demirspor'u da mağlup ederken 2002/03, 2001/02 ve 1974/75 sezonlarının ardından dördüncü kez bir sezona evinde 7 galibiyetle başladı.Sacha Boey'e asist yapıp ardından da ağları bulan Kerem Aktürkoğlu, klasını konuşturdu. Milli oyuncu, bu sezon Samsunspor, Gazientepspor ve Adana Demir müsabakalarında hem asist hem gol katkısı vererek bunu en fazla maçta başaran oyuncu oldu.Aktürkoğlu, Arjantinli golcü ile ilgili uyumu için "İcardi'yi çok seviyorum.Ancak önemli olan kazanmak. Takımıma yardım etmek için her zaman uğraşıyorum. Bu maçta skor anlamında katkı yaptım ama her anlamda elimden geleni yapıyorum. Umarım takım olarak böyle devam ederiz"dedi.