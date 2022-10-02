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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Zirveye sessiz veda

MEHMET ÖZCAN
Zirveye sessiz veda

Adana Demirspor ile G.Saray 0-0 berabere kaldı iki takım da liderliği kaybetti. Kazanan, haftayı 1. bitirecekti ancak iki ekipten de gol sesi çıkmadı. 64'te Stambouli atıldı, 77'de Mertens direğe takıldı. Skor değişmeyince liderlik koltuğuna Başakşehir oturdu

Bu sezon coşkulu taraftarı önünde hep kazanan Adana Demirspor'un konuğu deplasmanda hiç kaybetmeyen Galatasaray'dı. Adana'da zirveyi ilgilendiren mücadeleden gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Mertens'in köşeye giden plasesini Ertaç parmak uçlarıyla önledi. İki takımın da beraberliğe razı gözüktüğü maçın ikinci yarısında dökülen Gomis, Mata ile değişince oyunun ağırlığı Galatasaray'a döndü. Stambouli, Mata'ya yaptığı faulle ikinci sarıyı görünce Adana Demir uzatmalarla birlikte 35 dakika 10 kişi oynadı. Sacha Boey'in içeri yerden sert çevirdiği topa dokunan Mertens, 77'de direğe takıldı. Son bölümde iyi bir maç çıkaran Ertaç oyunu soğuttu, yerli kuralı sayesinde kötü oynasalar dahi 90 dak-i ka sahada kalan Kerem ve Yunus'un şutları cılız kaldı.

MATA: MUTSUZUM!
Oyuna girmesi ile birlikte sarı-kırmızılılara hareket katan Juan Mata, kaçan fırsatlara olan üzüntüsünü dile getirdi: "Şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum. Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyonluk için kazanmalıyız. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum."

DİREKLERİ DÖVMEYE DEVAM!
Bu sezon Süper Lig'de en çok direğe takılan ekip G.Saray oldu. Dün Adana Demir karşısında Mertens üst direği nişanlarken bu sezon toplamda 8 kez direkler dövüldü.

DIŞARIDA YIKILMIYOR
Beşinci deplasmanına çıkan G.Saray, yenilmezlik serisini sürdürdü. 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 2 kez de berabere kalırken mağlubiyet yüzü görmedi.

'ÖZEL HAYATI İYİ GEÇMEDİ'
Buruk, Adana kadrosunda yer almayan İcardi hakkında "Arka adalesinde ağrı vardı. Son idmanda kontrol ettik. Geçen haftası özel hayatı açısından da iyi geçmedi. Önümüzdeki hafta bizimle olacaktır" dedi.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK ŞÖLEN!
Karşılaşma öncesinde Yeni Adana Stadı'nda koreografi şovu vardı. Adana Demirspor taraftarı kale arkasında yaptıkları koreografi ile görsel bir şölen sundu.

8
G.Saray, Adana Demirspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçında 6 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

23
G.Saray, 2014-15 sezonundan bu yana gol atamadan en fazla şutu çektiği (23) maçı oynadı.

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Zirveye sessiz veda
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