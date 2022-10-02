Zirveye sessiz veda

Bu sezon coşkulu taraftarı önünde hep kazanan Adana Demirspor'un konuğu deplasmanda hiç kaybetmeyen Galatasaray'dı. Adana'da zirveyi ilgilendiren mücadeleden gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Mertens'in köşeye giden plasesini Ertaç parmak uçlarıyla önledi. İki takımın da beraberliğe razı gözüktüğü maçın ikinci yarısında dökülenStambouli, Mata'ya yaptığı faulle ikinci sarıyı görünce Adana Demir uzatmalarla birlikte 35 dakika 10 kişi oynadı.Son bölümde iyi bir maç çıkaran Ertaç oyunu soğuttu, yerli kuralı sayesinde kötü oynasalar dahi 90 dak-i ka sahada kalan Kerem ve Yunus'un şutları cılız kaldı.Oyuna girmesi ile birlikte sarı-kırmızılılara hareket katan Juan Mata, kaçan fırsatlara olan üzüntüsünü dile getirdi: "Şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum.İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum."Bu sezon Süper Lig'de en çok direğe takılan ekip G.Saray oldu. Dün Adana Demir karşısında Mertens üst direği nişanlarken bu sezon toplamda 8 kez direkler dövüldü.Beşinci deplasmanına çıkan G.Saray, yenilmezlik serisini sürdürdü. 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 2 kez de berabere kalırken mağlubiyet yüzü görmedi.Buruk, Adana kadrosunda yer almayan İcardi hakkında "Arka adalesinde ağrı vardı. Son idmanda kontrol ettik. Geçen haftası özel hayatı açısından da iyi geçmedi. Önümüzdeki hafta bizimle olacaktır" dedi.Karşılaşma öncesinde Yeni Adana Stadı'nda koreografi şovu vardı. Adana Demirspor taraftarı kale arkasında yaptıkları koreografi ile görsel bir şölen sundu.G.Saray, Adana Demirspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçında 6 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.G.Saray, 2014-15 sezonundan bu yana gol atamadan en fazla şutu çektiği (23) maçı oynadı.