Ziyech ile yola devam

Galatasaray, geçen sezon başı Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla ücretsiz kiraladığı Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan opsiyon şartlarının oluştuğunu ve transferinin gerçekleştiğini açıkladı. Sarıkırmızılılar, Faslı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Önümüzdeki sezon 31 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon 850 bin Euro maaş ödenecek. Şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde ise 2025- 26'da Ziyech'e yine ayrı ücret verilecek.
Bu arada oyuncu için Suudi Arabistan ve ABD'den teklif olduğu öğrenildi. Sakatlıkları sebebiyle sarı-kırmızılılarda 28 maçta boy gösteremeyen tecrübeli futbolcu, çıktığı 23 maçın da 15'ine ilk 11'de başladı ve 1333 dakika süre alırken 8 gol, 4 asist kaydetti. Chelsea de yaptığı şu paylaşımla futbolcusuna veda etti: "Hakim Ziyech, Galatasaray'a kalıcı transferini tamamladı. En iyi dileklerimizle Hakim."