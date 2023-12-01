Ziyech kalıyor Ndombele yolcu

M.United’ı sallayan ama yıkamayan Hakim Ziyech ile yola devam kararı alınacak. Varlık gösteremeyen Ndombele yerine devre arası takviye için kollar şimdiden sıvandı
Manchester United maçına 2 gol-1 asistle damgasını vuran Hakim Ziyech, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Chelsea'den1 sezonluğuna kadroyakatılan ve opsiyonuG.Saray'daolan anlaşma devamederse oyuncu, yıllık1.5 milyon Eurokazanacak. Sarı kırmızılı yönetim ise Faslı oyuncuya uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam etmek istiyor. 30 yaşındaki sağkanat ile sezon sonundakarşılıklı konuşularakkarar verilecek.
SERGİO OLİVEİRA SAHAYA
Ziyech'in aksine Tanguy Ndombele ise Manchester United maçında kredisini tamamen tüketti. Şampiyonlar Ligi seviyesindeyetersiz kalan26 yaşındaki oyuncunun15 milyon Euro olan satınalma maddesi kullanılmayacak. Teknik heyetin raporuna göre yönetim, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebilir. Ndombele yerineSergio Oliveira ortasaha rotasyonunda dahafazla şans bulacak.
HAFTANIN İLK 11'İNDE
Ziyech, 2 gol-1 asist ile maçın oyuncusu olurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçildi.