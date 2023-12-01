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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Ziyech kalıyor Ndombele yolcu

MEHMET ÖZCAN
Ziyech kalıyor Ndombele yolcu

M.United’ı sallayan ama yıkamayan Hakim Ziyech ile yola devam kararı alınacak. Varlık gösteremeyen Ndombele yerine devre arası takviye için kollar şimdiden sıvandı

Manchester United maçına 2 gol-1 asistle damgasını vuran Hakim Ziyech, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Chelsea'den 1 sezonluğuna kadroya katılan ve opsiyonu G.Saray'da olan anlaşma devam ederse oyuncu, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Sarı kırmızılı yönetim ise Faslı oyuncuya uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam etmek istiyor. 30 yaşındaki sağ kanat ile sezon sonunda karşılıklı konuşularak karar verilecek.

SERGİO OLİVEİRA SAHAYA
Ziyech'in aksine Tanguy Ndombele ise Manchester United maçında kredisini tamamen tüketti. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetersiz kalan 26 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro olan satın alma maddesi kullanılmayacak. Teknik heyetin raporuna göre yönetim, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebilir. Ndombele yerine Sergio Oliveira orta saha rotasyonunda daha fazla şans bulacak.

HAFTANIN İLK 11'İNDE
Ziyech, 2 gol-1 asist ile maçın oyuncusu olurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçildi.

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Ziyech kalıyor Ndombele yolcu
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