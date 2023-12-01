Ziyech kalıyor Ndombele yolcu

Manchester United maçına 2 gol-1 asistle damgasını vuran Hakim Ziyech, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi.Sarı kırmızılı yönetim ise Faslı oyuncuya uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam etmek istiyor.Ziyech'in aksine Tanguy Ndombele ise Manchester United maçında kredisini tamamen tüketti.Teknik heyetin raporuna göre yönetim, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebilir.Ziyech, 2 gol-1 asist ile maçın oyuncusu olurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçildi.