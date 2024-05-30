Ziyech kapıdan döndü kahraman oldu

Galatasaray'ı
şampiyonluğa götüren yol uzun, taşlı ve stresliydi… Dün şampiyonluk öyküsünün ilk bölümde yapılan transferler, gönderilen oyuncular ve takım içinde yaşanan gerginlikler ön plana çıktı. Bunların yanında Aslan'ı zafere götüren önemli hamleler ve oyuncu performansları da çok konuşuldu. Hafızalara kazınan bir olay da Hakim Ziyech kriziydi… Yıldızlar
topluluğu Galatasaray'da maaşlar arttı, ödemeler zaman zaman aksadı. İlk çatlak ses aralık ayında Hakim Ziyech'ten çıktı ve Faslı yıldız, Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa'ya gitmedi.
Ocak ayında ayrılması gündeme geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, "Kendimi Galatasaray taraftarına sevdireceğim" diyerek kaldı, sezonun son bölümünde formayı Kerem Aktürkoğlu'ndan devraldı, uzaktan attığı jeneriklik gollerle şampiyonluk yolunda kilidi açtı.
SEZONUN MVP'SI 37'LIK MERTENS
Her
şampiyonluğun saha içinde bir özel ismi vardır; 2012-Selçuk İnan, 2015-Muslera, 2018- Gomis ve 2023-İcardi gibi... Bu şampiyonluğun MVP'si Mertens olur. Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada kullanan Buruk, ne zaman Mertens'e döndü; 4-2-3-1 sistemi tıkır tıkır işledi. 12 gol-16 asistle sezona damgasını vuran Belçikalı, 17 maçlık galibiyet serisinde ön plandaydı.
Asist kralı oldu, Napoli'de göremediği şampiyonluğun acısını G.Saray'da duble yaparak çıkardı.
YARDIMCI OYUNCULUKTAN BAŞROLE EVRİLEN BARIŞ ALPER
Bir
önceki sezonun başında ayrılmak istemiş, "Seni kullanacağım" diyen hocası tarafından ikna edilmişti Barış Alper Yılmaz... Bu sezon yardımcı oyunculuktan başrole evrildi. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet oynayarak jokerliğin hakkını fazlasıyla verdi.
Gaziantep'e son dakikalarda soluyla attığı vole, sezonun kırılma golüydü. Şımarmadı; aksine bireysel çalışmalarını Almanya'ya raporlayacak kadar kendisini işine adadı. Buruk'un Zaha, Kerem, Ziyech ve Tete'den önce 11'e yazdığı oyuncu haline gelen Barış Alper, transfer döneminde alacağı tekliflerle daha çok konuşulmaya devam edecek.
ÖZBEK DERBİDEN SONRA MASAYA YUMRUĞUNU VURDU
Başkan
Dursun Özbek 1-0 kaybedilen F.Bahçe derbisinden sonra masaya yumruğunu vurdu. Ali Koç'a sert sözlerle çıkışan Özbek, 25 Mayıs'taki seçimi değil 26 Mayıs'taki Konya maçını düşündü.
"Şampiyonluk seçimden önemli" diyen Özbek, Florya'da kamp kurdu! Özbek'in ödülü, hem rekor oyla (3343) tazelenen başkanlık hem de 24. şampiyonluk oldu.
GEL BİR SARAY'IM!
Yeni
jenerasyonu tek başına Galatasaraylı yapan İcardi, ayakların titrediği şampiyonluk maçında topukla gol atacak kadar klas bir oyuncu. Yine final haftalarında seri golleriyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı, bonus olarak krallık tacını taktı. Saha içinde olduğu kadar saha dışındaki etkisi, Arjantinliyi yönetim cephesinde 'satılamaz' oyuncu konumuna getirdi.