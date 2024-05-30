Ziyech kapıdan döndü kahraman oldu

şampiyonluğa götüren yol uzun, taşlı ve stresliydi… Dün şampiyonluk öyküsünün ilk bölümde yapılan transferler, gönderilen oyuncular ve takım içinde yaşanan gerginlikler ön plana çıktı. Bunların yanında Aslan'ı zafere götüren önemli hamleler ve oyuncu performansları da çok konuşuldu.topluluğu Galatasaray'da maaşlar arttı, ödemeler zaman zaman aksadı. İlk çatlak ses aralık ayında Hakim Ziyech'ten çıktı veOcak ayında ayrılması gündeme geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, "Kendimi Galatasaray taraftarına sevdireceğim" diyerek kaldı, sezonun son bölümünde formayı Kerem Aktürkoğlu'ndan devraldı, uzaktan attığı jeneriklik gollerle şampiyonluk yolunda kilidi açtı.şampiyonluğun saha içinde bir özel ismi vardır; 2012-Selçuk İnan, 2015-Muslera, 2018- Gomis ve 2023-İcardi gibi... Bu şampiyonluğun MVP'si Mertens olur. Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada kullanan Buruk, ne zaman Mertens'e döndü; 4-2-3-1 sistemi tıkır tıkır işledi.Asist kralı oldu, Napoli'de göremediği şampiyonluğun acısını G.Saray'da duble yaparak çıkardı.önceki sezonun başında ayrılmak istemiş, "Seni kullanacağım" diyen hocası tarafından ikna edilmişti Barış Alper Yılmaz... Bu sezon yardımcı oyunculuktan başrole evrildi.Gaziantep'e son dakikalarda soluyla attığı vole, sezonun kırılma golüydü. Şımarmadı; aksine bireysel çalışmalarını Almanya'ya raporlayacak kadar kendisini işine adadı.Dursun Özbek 1-0 kaybedilen F.Bahçe derbisinden sonra masaya yumruğunu vurdu. Ali Koç'a sert sözlerle çıkışan"Şampiyonluk seçimden önemli" diyen Özbek, Florya'da kamp kurdu!jenerasyonu tek başına Galatasaraylı yapan İcardi, ayakların titrediği şampiyonluk maçında topukla gol atacak kadar klas bir oyuncu. Yine final haftalarında seri golleriyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı, bonus olarak krallık tacını taktı.